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被控阻撓搶救退役上校繆德生 「拔菜」總指揮無罪確定

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

退役上校繆德生參與反年改陳抗，自立法院外牆墜地死亡，台北地檢署指控「全民拔菜總部」總指揮盧朝財以「拔菜戰車」阻擋救護車施救，依妨害公務、強制、醫療法起訴盧。台北地方法院判盧無罪，檢方上訴，台灣高等法院今駁回。

盧朝財2018年2月27日上午6點，將宣傳貨車開往台北市青島東路立法院附近，與反年改的「八百壯士」會合，當天上午7時，繆德生自立法院外牆跌落死亡。

檢察官指控，盧朝財面對警方及救護車上人員驅離或舉牌警告，卻不讓道，車子停留1分54秒，致2名救護員需繞道院區到鎮江街，才能攜帶擔架等簡易設備跑步去救人，盧涉妨害公務、強制、違反醫療法罪。

盧朝財在一審時辯稱，他聲援「八百壯士」的陳抗活動，自始至終都沒進去過立法院，警方對陳抗群眾採取門禁措施，他沒有阻擋救護車救人。

因盧一審無罪，檢察官上訴。高等法院審理認為，盧當時用手機直播現場狀況，現場廣播「救護車來了」，盧一開始雖懷疑，但得知抗爭群眾有人受傷後，就隨在場人複誦「救護人員應進入現場救援」。

在直播過程中，盧朝財看到救護車抵達，便從宣傳車上層下來、走向駕駛座，從車外操縱宣傳車緩慢後移。因現場有大批群眾聚集，盧無法立即將宣傳車開走。此外，救護人員在搶救繆德生時，盧也沒有接近警察或救護人員，沒有對救護人員施暴，高院也認為不構成強制罪、醫療法妨害救護罪。

事發當時，警力仍部署在立法院青島東路側鐵門前，警方沒開啟鐵門，反而將鐵門關上。高院也認為盧朝財當時正在抗爭，沒看到警方開鐵門要讓救護車進入，難以判斷是否要驅散抗爭群眾才這樣做；而盧聽聞救護車鳴笛聲後即挪車，可見他稱「懷疑警察要引誘抗議群眾離開，因為如果有救護車要來，門應該會趕快打開」並非虛妄。

高院認為檢察官上訴無理，盧無罪確定。

「全民拔菜總部」總指揮盧朝財。圖／聯合報系資料照
「全民拔菜總部」總指揮盧朝財。圖／聯合報系資料照

救護車 立法院 陳抗

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