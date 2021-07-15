家暴男打前女友討錢、持刀刺人心臟 毆打病友再遭起訴

吳姓男子涉嫌對前女友胡姓女子家暴，還持水果刀刺進林男心臟至少7.5公分致死，士林地檢署依殺人罪起訴。台北地檢署查出，去年吳男在聯合醫院松德院區住院時竟毆打病友，今依傷害罪將他起訴。

士檢起訴指出，39歲吳男在今年2月3日毆打30歲胡女，案件已起訴，胡女不滿家暴事件，2月23日凌晨在吳男家協商賠償，並找來21歲林男、21歲陳男、19歲彭男陪同，林等3人要求吳男簽下和解書賠償50萬元。

吳不滿胡女等4人要求，且疑似聽聞胡女稱「不給錢叫找你媽要」，瞬間抓狂情緒失控衝進房間拿出一把水果刀，衝向客廳砍殺林等3人。

林當場遭尖銳水果刀刺進左側胸部心臟，當場倒臥血泊，沒有生命跡象，送醫急救約1小時宣告不治；陳右手開放性傷口，肌腱斷裂；彭男則受有雙側胸腔、左腹部穿刺傷等，現場一片混亂胡女趁隙報警，警方到場後逮捕吳男。