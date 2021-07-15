殺人通緝犯僅花1萬人民幣 順利偷渡回台

因殺人未遂案遭法院判處10年徒刑確定的許姓男子，2011年底潛逃大陸遭高雄地檢署發布通緝，逃亡7年的許男，前年4月僅花1萬元人民幣就從大陸搭船「偷渡」返台，成功在東港搶灘登陸，在台灣街頭流浪半年後才被警方等單位查緝歸案，許因違反國安法逃避檢查罪，被高雄地方法院判40天拘役確定。

綽號「凱仔」的許男，是南部知名地方陳姓角頭的手下，早期涉嫌販賣毒品，他從藥頭購入安非他命後，將毒品交由下游販賣，其中買家還有曾是十大槍擊要犯楊双五司機、綽號小胖的梁男等人。

但許不滿梁男未依約支付販毒所得，2009年1月22日凌晨，許開賓士車在高雄街頭開車追逐梁男，梁男等人與許男爆發衝突，許男突然持槍朝梁男頭部開槍，還另打中一名梁姓駕駛，中彈兩人送醫療養無礙，許也因這起槍擊案，被依殺人未遂罪，在2011年10月判刑10年定讞。

許男在發監執行前，為了躲避刑期，從高雄搭機出境到香港，再到廣州工作，後來許男因發監未到，被高雄地檢署發布通緝，潛逃大陸幾年，許靠著經營小吃部維持生計。

判決指出，逃亡7年的許男，前年4月擬偷渡回台，他在港口四處找人詢問，最後找上大陸男子「阿振」，阿振用1萬元人民幣代價，協助他搭船返台，許依約帶著家當抵達廈門港口後上船。

許男透露，一路他躲在船艙，不清楚搭了多久，船上有其他人，但不確定是不是跟他一樣都是要偷渡來台，一段時間後船東突然叫他跳船，他下船後順利在傍晚搶灘上岸，才知道已抵達屏東東港，一路沒碰到阻饒或檢查。

許男踏上台灣土地後，搭乘計程車回到高雄某飯店住宿，因身無分文，在台日子只能四處流浪或尋找空屋居住，直到前年11月，警方根據線報在某咖啡廳將躲藏半年的他逮捕歸案。

許男落網後不僅前案要發監執行，他循偷渡管道返台，未合法入境也觸犯國安法逃避檢查罪，由於該罪追訴期僅5年，許男為躲刑期，辯解稱他早在2012年1月就偷渡回台，因為怕被人誤以為有人接濟，才會自稱是前年4月回台。