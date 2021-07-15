太魯閣事故罹難者家屬慟被遺忘 台鐵相關責任花檢持續偵辦中

太魯閣號事故造成49人死亡，近日罹難者心痛表示，隨著疫情爆發，好像不曾發生過一樣。當時花蓮地檢署火速二周偵結李義祥等民間業者，家屬沉痛指出「雖然是一個沒有讀很多書的人，但大概知道被告好像都是營造商台鐵的責任在哪裡」？花蓮地檢署表示，台鐵的部分正依法偵辦中，針對傷者提出告訴，已請法院併案審理，花蓮地院將在26日開庭。

罹難者家屬近日在臉書表示，整個事故過程歷歷在目，姊姊在車站等哥哥，然後看到PTT上的消息，開始死守著電視新聞，開車塞了10幾個小時，不斷地哭各種崩潰到終於見到哥哥。這三個月，和家人歷經了很多，從崩潰、哀傷、憤怒、爭執、批評、自責、懊悔、內疚、思念…一直到現在，心理仍舊千頭萬緒。

她說，如今三個月過去，因為疫情的關係，媒體不再看見相關的消息，大家也將注意力放在防疫工作上，漸漸地，似乎不曾發生過一般，乾乾淨淨，也因為疫情的關係，原本社工預約的心理諮商無法進行，半死半活繼續做著平常做的事，無魂有體。

台鐵太魯閣號408次今年4月2日在清水隧道口，撞上違法施工的工程車造成49人罹難、216人輕重傷的悲劇，至今已超過百日。花蓮地檢署在事隔二周，4月16日火速偵結，因事證明確，主嫌李義祥依過失致死、過失毀損軌道及肇事逃逸等罪嫌起訴，並求處最高刑度；逃逸移工華文好（阿好）則依過失致死起訴，兩人均羈押禁見。

聯合大地工程監造李進福、張齊富財等2人，也依過失致死罪嫌起訴，東新營造違反採購法部分，則依違反政府採購法借牌、商業會計法等罪嫌起訴。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡說，台鐵相關人員要負的責任、發包工程、工程設計監造、專案管理公司、李義祥經營的公司承攬工程有無涉及不法，都依法持續偵辦中，儘管是疫情三級警戒期間，仍遵守防疫指引持續偵辦中，依規定只要案件是必要性、緊急性仍會開庭，調查證據仍持續偵辦中。

在起訴過失致死部分，傷者依法能在6個月內提出告訴，之前有請鐵路警察局設置統一窗口，提供民眾利用，或是民眾可到地檢署申請，請法院一起併案審理。