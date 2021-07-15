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67億疫苗錢花哪去？審計長稱機密拒答 立委批：有哪個國家像這樣？

指國學大師南懷瑾兒子替日本黑道洗錢 名嘴確定免賠！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

已故國學大師南懷瑾兒子南國熙不滿名嘴蔡玉真胡忠信和新新聞記者指他涉入日本黑道山口組洗錢案，求償100萬元並登報道歉，一、二審均判南國熙敗訴，最高法院駁回上訴確定，蔡玉真、胡忠信和新新聞記者免賠。

蔡玉真、胡忠信2016年9月間在政論節目中說「南國熙被查出來說有涉嫌洗錢，東京地方法院做了這個判決，南國熙的南亞投資公司…」、「控告南國熙先生洗錢，為什麼，我9月9號上上周我講的兆豐金轉投資漢通，漢通轉投資保勝有沒有，是不是一條線牽出一條牛了，我有所本嗎，今天南國熙出來對號入座了，都確有其事。」

南國熙主張，蔡玉真、胡忠信上節目指他與山口組成員山根敬有所關聯，而山根敬2003年底將洗錢不法所得1166萬5206歐元（約日幣14億7200萬元）轉匯入他所掌控AsiaVest Capital Management公司在新加坡的銀行帳戶，稱他涉嫌協助洗錢。而新新聞在周刊及網站上刊載標題「南國熙與中企、日企金流剪不斷理還亂」等報導，侵害他名譽。

蔡玉真、胡忠信、新新聞、記者、總編輯主張是依日本東京地方法院判決、香港交易所網站與警方公開資料而發言，有相當理由確信為真，未侵害南國熙名譽。

一審認為，蔡玉真等人查證相關證據資料後，推知匯入南國熙所掌控的AsiaVest Capital公司銀行帳戶14億7200萬日圓是洗錢的不法款項，且他是日本判決所指稱經營AsiaVest Capital公司、與涉嫌洗錢者簽訂信託契約的人，南國熙又與日本洗錢犯嫌山根敬熟識，蔡玉真等人的言論並非毫無根據，也已盡查證義務，判南國熙敗訴。

二審也認為蔡玉真等人的言論有經合理查證，不論所述與事實是否有所出入，既已盡善良管理人的注意義務，難認有過失；南國熙是否涉及洗錢犯罪事實，攸關公眾利益，屬可受公評之事，再判南國熙敗訴；最高法院駁回上訴，全案確定。

最高法院。圖／聯合報系資料照片
最高法院。圖／聯合報系資料照片

洗錢 蔡玉真 胡忠信

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