指國學大師南懷瑾兒子替日本黑道洗錢 名嘴確定免賠！

已故國學大師南懷瑾兒子南國熙不滿名嘴蔡玉真、胡忠信和新新聞記者指他涉入日本黑道山口組洗錢案，求償100萬元並登報道歉，一、二審均判南國熙敗訴，最高法院駁回上訴確定，蔡玉真、胡忠信和新新聞記者免賠。

蔡玉真、胡忠信2016年9月間在政論節目中說「南國熙被查出來說有涉嫌洗錢，東京地方法院做了這個判決，南國熙的南亞投資公司…」、「控告南國熙先生洗錢，為什麼，我9月9號上上周我講的兆豐金轉投資漢通，漢通轉投資保勝有沒有，是不是一條線牽出一條牛了，我有所本嗎，今天南國熙出來對號入座了，都確有其事。」

南國熙主張，蔡玉真、胡忠信上節目指他與山口組成員山根敬有所關聯，而山根敬2003年底將洗錢不法所得1166萬5206歐元（約日幣14億7200萬元）轉匯入他所掌控AsiaVest Capital Management公司在新加坡的銀行帳戶，稱他涉嫌協助洗錢。而新新聞在周刊及網站上刊載標題「南國熙與中企、日企金流剪不斷理還亂」等報導，侵害他名譽。

蔡玉真、胡忠信、新新聞、記者、總編輯主張是依日本東京地方法院判決、香港交易所網站與警方公開資料而發言，有相當理由確信為真，未侵害南國熙名譽。

一審認為，蔡玉真等人查證相關證據資料後，推知匯入南國熙所掌控的AsiaVest Capital公司銀行帳戶14億7200萬日圓是洗錢的不法款項，且他是日本判決所指稱經營AsiaVest Capital公司、與涉嫌洗錢者簽訂信託契約的人，南國熙又與日本洗錢犯嫌山根敬熟識，蔡玉真等人的言論並非毫無根據，也已盡查證義務，判南國熙敗訴。