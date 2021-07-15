國中女向爸騙錢「和男友開房間」 他允16歲就娶獲緩刑

蕭姓青年結識13歲的國中少女，兩人不僅交往還上床十多次，少女父親起疑、報警。士林地方法院以證據不足判蕭無罪，檢方上訴，台灣高等法院認定蕭與少女確有性交，依對於未滿14歲之女子為性交罪判刑1年8月。因少女父親同意蕭「以結婚為前提交往」，少女也憂蕭被關，高院予以緩刑3年，但須義務勞務40小時、參加6場法治教育。

蕭2018年3月間因參加少女的校外活動而彼此認識，兩人進而交往成情侶。少女父親指控蕭在2019年1月27日和女兒到汽車旅館發生性關係，士林地檢署偵結後起訴。

一審審理時，蕭否認性交，辯稱之前會坦承是「以為女方父親會同意我們交往」，而少女也不承認，士林地院判蕭無罪。

檢方上訴，高等法院認為少女在警詢時就明確表示愛慕蕭，且不提出告訴，認為警詢證述較可信。少女當時表示兩人一起去汽車旅館，蕭要求她脫衣服，她雖覺得尷尬「但還是脫了」，且蕭沒戴保險套即交媾。

少女父親表示，女兒說參加學校單車隊，常向他要錢做「腳踏車研究社」之用，但某次卻說要騎去武嶺，行程長達8天7夜，索討2萬2千元，他覺得奇怪，追問之下才知女兒是拿錢和男朋友「開房間」。

少女父親表示，他曾興師問罪，問蕭「做幾次了？」，結果蕭回「算不清」，還承認有時沒戴保險套。台北市立聯合醫院忠孝院區受理疑似性侵害驗傷，發現少女陰部有陳舊撕裂傷，她向醫師說是和朋友合意性交。

高院認定蕭犯刑法準強制性交罪，法定刑「3年以上10年以下有期徒刑」並不輕。高院衡量蕭姓青年爭取少女父親同意讓他繼續交往、婚前同住，且等到女方16歲時就娶她，而少女也說「我們兩個是兩情相悅的，我很愛他」、「不能讓他被抓去關」，若處以法定最低刑度也太重，因此依刑法「情堪憫恕」條款減刑。