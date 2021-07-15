快訊

7月26日解除三級警戒？ 衛福部：並非不可能

67億疫苗錢花哪去？審計長稱機密拒答 立委批：有哪個國家像這樣？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

同事常口角約談判持刀赴會遇5人 殺傷對方2人判賠百萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

莊姓男子與同事李姓男子常因公事起摩擦，3年前在東海大學推廣部機車停車場進行談判，莊單人赴約見對方有5人，持開山刀殺傷李男的左手臂，造成李的左手功能終身減損難以恢復，而李的哥哥上前奪刀被劃傷手指，一、二審依傷害罪將莊判刑11個月。民事部分判莊賠李男91萬餘元、賠李的哥哥17萬餘元，共賠償108萬餘元。

判決書指出，莊男與李男為同事，2人多次因公事摩擦。2018年4月26日下午，2人又發生口角，雙方相約於同日晚間，在台中市東海大學推廣部機車停車場進行談判。

當日晚間，李男偕同胞兄、友人張男、彭男、陳男一行人駕車抵達，李姓兄弟、彭男下車後步行往機車停車場，隨後莊男亦到停車場，莊與李男即生口角爭執，莊自隨身黑色背包內抽出開山刀，朝李男左手上臂揮砍，致李男左手上臂切割傷8公分合併肱二頭肌肌肉斷裂及小動脈出血、左側肱骨骨碎片骨折等傷害。

此時，站在莊身後的彭男見狀，將莊抱住撲倒在地，但莊仍緊握開山刀，李男的胞兄上前欲搶下開山刀時，遭莊所持開山刀劃傷，受有右手第五指撕裂傷2 公分併血管斷裂、左手食指0.5 公分、無名指0.3 公分、小指0.5公分傷口等。刑事部分，一、二審依傷害罪將莊判刑11個月。

李男及李的胞兄請求損害賠償，莊辯稱無殺人之故意；且稱李的胞兄受傷，他是正當防衛，民庭法官認所辯正當防衛無理由，判莊賠李男91萬餘元、賠李的哥哥17萬餘元，共賠償108萬餘元。

莊男與同事李男起摩擦，3年前談判時，莊持刀砍傷李及李的哥哥，民事部分判莊賠李男91萬餘元、賠李的哥哥17萬餘元，共賠償108萬餘元。圖／本報資料照
莊男與同事李男起摩擦，3年前談判時，莊持刀砍傷李及李的哥哥，民事部分判莊賠李男91萬餘元、賠李的哥哥17萬餘元，共賠償108萬餘元。圖／本報資料照

停車場 東海大學

延伸閱讀

4男南下中壢摩鐵找傳播妹狂歡 仇家上門砍至腸子外流

「交棒」讓男友防衛砸磚…女判賠37萬 死後2年逆轉

惡男摻毒品佐沛眠性侵女網友 法官判賠百萬精神撫慰金

17年潛水員罹病骨壞死 中油桃煉廠沒設減壓艙判賠229萬

相關新聞

國中女向爸騙錢「和男友開房間」 他允16歲就娶獲緩刑

蕭姓青年結識13歲的國中少女，兩人不僅交往還上床十多次，少女父親起疑、報警。士林地方法院以證據不足判蕭無罪，檢方上訴，台...

中國封測大廠非法在台營運 主管違反兩岸條例遭提公訴

中國封測大廠通富微電因在台未經投審會許可，於新竹竹北台元科技園區設立台灣辦事處及研發、業務中心，違反兩岸人民關係條例規定...

指國學大師南懷瑾兒子替日本黑道洗錢 名嘴確定免賠！

已故國學大師南懷瑾兒子南國熙不滿名嘴蔡玉真、胡忠信和新新聞記者指他涉入日本黑道山口組洗錢案，求償100萬元並登報道歉，一...

同事常口角約談判持刀赴會遇5人 殺傷對方2人判賠百萬

莊姓男子與同事李姓男子常因公事起摩擦，3年前在東海大學推廣部機車停車場進行談判，莊單人赴約見對方有5人，持開山刀殺傷李男...

誤信可大撈一筆她買35個塔位 被詐32個塔位價金虧大了

臻愛生命有限公司靠行業務員劉男，前年向劉女詐稱若一次購買35個塔位，每個塔位只要15萬8000元，每個塔位可用80萬轉售...

替酒店幹部違法施打肉毒桿菌 台女遭起訴違反醫師法

北市一名潘姓女子被控沒有醫師執照，卻在2019年10月間，私下幫李姓酒店幹部及陳女酒店妹施打玻尿酸、肉毒桿菌及埋線。台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。