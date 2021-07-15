同事常口角約談判持刀赴會遇5人 殺傷對方2人判賠百萬

莊姓男子與同事李姓男子常因公事起摩擦，3年前在東海大學推廣部機車停車場進行談判，莊單人赴約見對方有5人，持開山刀殺傷李男的左手臂，造成李的左手功能終身減損難以恢復，而李的哥哥上前奪刀被劃傷手指，一、二審依傷害罪將莊判刑11個月。民事部分判莊賠李男91萬餘元、賠李的哥哥17萬餘元，共賠償108萬餘元。

判決書指出，莊男與李男為同事，2人多次因公事摩擦。2018年4月26日下午，2人又發生口角，雙方相約於同日晚間，在台中市東海大學推廣部機車停車場進行談判。

當日晚間，李男偕同胞兄、友人張男、彭男、陳男一行人駕車抵達，李姓兄弟、彭男下車後步行往機車停車場，隨後莊男亦到停車場，莊與李男即生口角爭執，莊自隨身黑色背包內抽出開山刀，朝李男左手上臂揮砍，致李男左手上臂切割傷8公分合併肱二頭肌肌肉斷裂及小動脈出血、左側肱骨骨碎片骨折等傷害。

此時，站在莊身後的彭男見狀，將莊抱住撲倒在地，但莊仍緊握開山刀，李男的胞兄上前欲搶下開山刀時，遭莊所持開山刀劃傷，受有右手第五指撕裂傷2 公分併血管斷裂、左手食指0.5 公分、無名指0.3 公分、小指0.5公分傷口等。刑事部分，一、二審依傷害罪將莊判刑11個月。