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中國封測大廠非法在台營運 主管違反兩岸條例遭提公訴

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

中國封測大廠通富微電因在台未經投審會許可，於新竹竹北台元科技園區設立台灣辦事處及研發、業務中心，違反兩岸人民關係條例規定，經新竹地檢署偵查終結，包含通富微電台灣辦事處郝姓處長、賴姓台灣區總經理及伍姓總監，均被依法提起公訴。

檢方表示，通富微電在台私設研發、業務中心，挖角高科技人才進行技術研發、銷售業務，等非法在台從事業務活動，經檢察官王遠志、蔡宜臻、吳志中、陳郁仁、馮品捷等人，指揮新北市調查處、新竹縣調查站及新竹市調查站，在5月13日搜索3處所、傳喚犯罪嫌疑人、證人共15人到案，並查扣合約書、保密合約書、錄取通知、員工名冊、手機、筆電等物證。

起訴書指出，郝姓男子從2014年起擔任通富微電（原名南通富士通微電）台灣辦事處長，並在新竹市關新路、竹北台元科技園區設立台灣地區研發中心及業務辦公室，並招攬台灣員工成立研發團隊、業務團隊，從事研發、銷售業務活動。

賴姓男子則在2019年接任通富微台灣區總經理，執掌業務及技術部門，部門負責客服、產品開發；伍姓女子則從2018年開始就擔任通富微電市場總監，負責台灣及大陸地區驅動晶片及封裝市場開發、行銷。

起訴書提到，3人均明知通富微是大陸地區營利事業，非經經濟部投資審議委員會許可，不得在台從事業務活動，但3人竟基於使通富微未經許可，即在台灣地區從事業務活動。

新北市調查站於5月13日持搜索票到該公司台灣辦公室，扣得通富微電台灣區銷售組織結構、台灣區銷售團隊薪資匯總表、名片、服務合約影本等資料。

賴姓男子在偵查過程中證述，知悉通富微曾申請報備設立辦事處，然未經核准仍繼續為業務行為的事實，他也曾在台灣辦公室面試員工、審核履歷，並將員工資料送交通富微總公司最後審核。

經通富微台灣辦公室員工證述，通富微不僅有在台設立台灣辦公室的事實，還未幫台灣辦公室員工辦理勞健保，並有在台灣地區從事銷售業務、研發業務，還有接洽台灣企業的業務行為。

被告郝姓、賴姓男子及伍姓女子為通富微公司違法在台灣從事業務，均違反兩岸人民關係條例第40條之1規定，大陸地區之營利事業，非經主管機關許可，不得在台從事業務活動，3人被依刑法第251條第1項提起公訴。

新竹地檢署。本報資料照片
新竹地檢署。本報資料照片

新竹 封測

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