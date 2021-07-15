快訊

7月26日解除三級警戒？ 衛福部：並非不可能

67億疫苗錢花哪去？審計長稱機密拒答 立委批：有哪個國家像這樣？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誤信可大撈一筆她買35個塔位 被詐32個塔位價金虧大了

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

臻愛生命有限公司靠行業務員劉男，前年向劉女詐稱若一次購買35個塔位，每個塔位只要15萬8000元，每個塔位可用80萬轉售獲利，劉女信以為真，共交付553萬購買35個塔位，但劉男僅交付3個，並以劉女未繳稅金400萬為由拒絕繼續履行契約搪塞，涉嫌向劉女詐得32個塔位的價金505萬6000元，台中地檢署今天依詐欺罪起訴劉男。

劉男（29歲）坦承他是臻愛公司靠行業務員，曾出售塔位給劉女，否認詐欺犯行，辯稱劉女只有買3個，不是劉女說的35個，權狀已經給了。曾姓證人證稱劉男為臻愛公司靠行業務，臻愛公司本身沒有塔位，是向其他經銷商拿塔位，不了解劉男如何銷售塔位。

檢察官以對話錄音譯文，劉男與被害人劉女通話，指劉女未繳納稅金400萬元為由拒絕履行，並假意承諾負擔一成。同業的楊女與劉女對話時，指稱楊女可能獲利8800萬，須繳納稅金470萬。檢察官認為若被害人劉女僅購買3個塔位，劉男及楊女自無可能以被害人獲利高達8800萬須支付400萬稅金的理由，應付安撫劉女。

判決書指出，劉男為臻愛生命有限公司靠行業務員，以銷售靈骨塔塔位為業，2019年8月間，鼓吹劉女投資塔位，向她詐稱若一次購買35個塔位，每個塔位只要15萬8000元，每個塔位可用80萬的價格轉售獲利。

被害人劉女信以為真，同意一次購買35個塔位，分3次在台中市大里區青年中學附近，合計共交付553萬元給劉男，劉男則交付「買賣投資受訂單」1張給劉女。

然劉男事後未交付完整的35個塔位投資證明及權利文件給劉女，僅交付「蓬萊陵園墓地型商品永久使用權狀」3張，發罪（骨灰座1個金額15萬8000元、塔位2個金額31萬8000元）給劉女，並以劉女未繳納稅金400萬元為由拒絕繼續履行契約搪塞，另找同業詹女、楊女（不起訴處分）安撫劉女，劉男向劉女詐得32個塔位的價金505萬6000元。

劉男向劉女詐稱若一次購買35個塔位，每個塔位只要15萬8000元，每個塔位可用80萬轉售獲利，劉女信以為真，共交付553萬購買35個塔位，但劉男僅交付3個，涉嫌向劉女詐得32個塔位的價金505萬6000元。圖／本報資料照
劉男向劉女詐稱若一次購買35個塔位，每個塔位只要15萬8000元，每個塔位可用80萬轉售獲利，劉女信以為真，共交付553萬購買35個塔位，但劉男僅交付3個，涉嫌向劉女詐得32個塔位的價金505萬6000元。圖／本報資料照

詐欺 檢察官

延伸閱讀

假塔位業務員詐87歲老婦78萬 接獲警來電嚇傻孬掛電話

無主女屍尋獲家屬卻因疫情無力遷葬 善願協會助後事

不忍了！被質疑拿走婆婆遺產 許聖梅正面回擊

原來塔位都是「租的」！使用年限到期 就要重新購買塔位

相關新聞

國中女向爸騙錢「和男友開房間」 他允16歲就娶獲緩刑

蕭姓青年結識13歲的國中少女，兩人不僅交往還上床十多次，少女父親起疑、報警。士林地方法院以證據不足判蕭無罪，檢方上訴，台...

中國封測大廠非法在台營運 主管違反兩岸條例遭提公訴

中國封測大廠通富微電因在台未經投審會許可，於新竹竹北台元科技園區設立台灣辦事處及研發、業務中心，違反兩岸人民關係條例規定...

指國學大師南懷瑾兒子替日本黑道洗錢 名嘴確定免賠！

已故國學大師南懷瑾兒子南國熙不滿名嘴蔡玉真、胡忠信和新新聞記者指他涉入日本黑道山口組洗錢案，求償100萬元並登報道歉，一...

同事常口角約談判持刀赴會遇5人 殺傷對方2人判賠百萬

莊姓男子與同事李姓男子常因公事起摩擦，3年前在東海大學推廣部機車停車場進行談判，莊單人赴約見對方有5人，持開山刀殺傷李男...

誤信可大撈一筆她買35個塔位 被詐32個塔位價金虧大了

臻愛生命有限公司靠行業務員劉男，前年向劉女詐稱若一次購買35個塔位，每個塔位只要15萬8000元，每個塔位可用80萬轉售...

替酒店幹部違法施打肉毒桿菌 台女遭起訴違反醫師法

北市一名潘姓女子被控沒有醫師執照，卻在2019年10月間，私下幫李姓酒店幹部及陳女酒店妹施打玻尿酸、肉毒桿菌及埋線。台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。