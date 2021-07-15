誤信可大撈一筆她買35個塔位 被詐32個塔位價金虧大了

臻愛生命有限公司靠行業務員劉男，前年向劉女詐稱若一次購買35個塔位，每個塔位只要15萬8000元，每個塔位可用80萬轉售獲利，劉女信以為真，共交付553萬購買35個塔位，但劉男僅交付3個，並以劉女未繳稅金400萬為由拒絕繼續履行契約搪塞，涉嫌向劉女詐得32個塔位的價金505萬6000元，台中地檢署今天依詐欺罪起訴劉男。

劉男（29歲）坦承他是臻愛公司靠行業務員，曾出售塔位給劉女，否認詐欺犯行，辯稱劉女只有買3個，不是劉女說的35個，權狀已經給了。曾姓證人證稱劉男為臻愛公司靠行業務，臻愛公司本身沒有塔位，是向其他經銷商拿塔位，不了解劉男如何銷售塔位。

檢察官以對話錄音譯文，劉男與被害人劉女通話，指劉女未繳納稅金400萬元為由拒絕履行，並假意承諾負擔一成。同業的楊女與劉女對話時，指稱楊女可能獲利8800萬，須繳納稅金470萬。檢察官認為若被害人劉女僅購買3個塔位，劉男及楊女自無可能以被害人獲利高達8800萬須支付400萬稅金的理由，應付安撫劉女。

判決書指出，劉男為臻愛生命有限公司靠行業務員，以銷售靈骨塔塔位為業，2019年8月間，鼓吹劉女投資塔位，向她詐稱若一次購買35個塔位，每個塔位只要15萬8000元，每個塔位可用80萬的價格轉售獲利。

被害人劉女信以為真，同意一次購買35個塔位，分3次在台中市大里區青年中學附近，合計共交付553萬元給劉男，劉男則交付「買賣投資受訂單」1張給劉女。