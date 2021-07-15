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替酒店幹部違法施打肉毒桿菌 台女遭起訴違反醫師法

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名潘姓女子被控沒有醫師執照，卻在2019年10月間，私下幫李姓酒店幹部及陳女酒店妹施打玻尿酸、肉毒桿菌及埋線。台北地檢署調查後，日前依違反醫師法將她起訴。

檢方調查，潘姓女子（LINE暱稱「香奈兒小姐」）在2019年10月3日前某日，與李姓酒店幹部、陳姓酒店員工認識，並向兩人陳稱可以幫她們施打玻尿酸、肉毒桿菌及埋線等美容保養。

李女及陳女為保持良好體態，便同意潘女在2019年10月3日於其中山區住處，以針筒在臉部注射施打玻尿酸、肉毒桿菌及埋線等侵入性醫療行為。李女支付現金6000元後，潘女再帶李女去大同區某青年旅館支付尾款6萬2千元。

檢方查出，10月11日下午4點多，潘女在中山區的某會館包廂內為李女進行埋線，並向李女收取8000元費用。10月底，在大同區某青年旅館，以針筒注射方式，替陳女施打玻尿酸、肉毒桿菌，並收取2萬多元費用。檢方調查後，日前依法提起公訴。

北市一名潘姓女子被控沒有醫師執照，卻在2019年10月間，私下幫李姓酒店幹部及陳女酒店妹施打玻尿酸、肉毒桿菌及埋線。台北地檢署調查後，日前依違反醫師法將她起訴。圖／本報資料照。
北市一名潘姓女子被控沒有醫師執照，卻在2019年10月間，私下幫李姓酒店幹部及陳女酒店妹施打玻尿酸、肉毒桿菌及埋線。台北地檢署調查後，日前依違反醫師法將她起訴。圖／本報資料照。

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