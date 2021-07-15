替酒店幹部違法施打肉毒桿菌 台女遭起訴違反醫師法

北市一名潘姓女子被控沒有醫師執照，卻在2019年10月間，私下幫李姓酒店幹部及陳女酒店妹施打玻尿酸、肉毒桿菌及埋線。台北地檢署調查後，日前依違反醫師法將她起訴。

檢方調查，潘姓女子（LINE暱稱「香奈兒小姐」）在2019年10月3日前某日，與李姓酒店幹部、陳姓酒店員工認識，並向兩人陳稱可以幫她們施打玻尿酸、肉毒桿菌及埋線等美容保養。

李女及陳女為保持良好體態，便同意潘女在2019年10月3日於其中山區住處，以針筒在臉部注射施打玻尿酸、肉毒桿菌及埋線等侵入性醫療行為。李女支付現金6000元後，潘女再帶李女去大同區某青年旅館支付尾款6萬2千元。