靠山吃山...社頭多名地主同意傾倒建築廢棄物被移送

俗諺說「靠山呷山，偎海呷海。」彰化縣沿海偏遠地區被濫倒建築廢棄物，近日彰化縣八卦山麓也被一再被倒廢棄物，居民發現後檢舉，雖然抓到貨車司機並溯源查出是地主同意，但居民要求杜絕濫倒；彰化縣環保局今天表示，「作賊一更，抓賊一暝。」還是要拜託居民幫忙，發現濫倒立刻舉報。

彰化縣八卦山麓的社頭鄉多次被濫倒建築廢棄物，昨天又有滿載約20噸的大型廢棄物包到協和村，居民提高警覺立刻檢舉，警方和環保局人員當場查獲沒取得代清除廢棄物許可的司機從事非法清運廢棄物，更扯的是，委託清運建築廢棄物的是中部某大學。

社頭鄉協和村長劉聰波今天表示，4個月前村內一處私有地被傾倒建築和醫療廢棄物，因倒得太多太滿，傾溢到相鄰農地，經村民舉報，環保局會同警方查辦，原來是地主同意傾倒，警方移送地主，可是那些廢棄物到現在還沒清運，囤放原地，或許不法人士有樣學樣，6天前鄰近湳雅村也發生偷倒廢棄物，經查又是經地主同意，警方訊後把地主移送偵辦，昨天再一次發生偷倒廢棄物，當場抓到司機，情況同樣是地主同意傾倒，而且倒在自家祖先留下的3甲共業土地。

劉聰波無奈地說，濫倒廢棄物案件層出不窮，居民熱心檢舉，卻未見環保機關快速而有效勒令地主和濫倒業者趕快清除廢棄物，難怪外地廢棄物一批批偷運到社頭鄉，而且民眾主動檢舉，政府相關單位也應拿出積極作為，例如在貨車可以到達的山區等地方裝設監視器防止濫倒，不要每次倒下去，大家為了清除堆積如山的廢棄物而頭痛。

一名休閒農場業者認為，助長濫倒歪風的源頭是政府沒罰到源頭，以他為例，找鄉公所清潔隊清運裝潢廢棄物，一車收費2800元，沒代清除廢棄物許可證的業者上門招攬生意，開價1600元還可以殺價，他相信不少生意人為了節省開銷，選擇委託非法業者清運，政府必須實施「一條鞭」處罰，不僅處罰非法清除業者、地主，也要罰委託清運的個人或單位。

彰化縣環保局指出，八卦山麓最近幾次查獲偷倒的廢棄物都來自台中市，以拆除裝潢等建築廢棄材料為主，環保局會同警方查獲均移送偵辦，尤其昨天當場查扣貨車，相信可有效遏止濫倒歪風，八卦山麓暫時平靜一陣子。