恐怖男爬前女友陽台溜進屋 拍她熟睡還PO網稱有性病
桃園陳姓男子不滿葉姓前女友另結新歡，趁著深夜爬進她家2樓溜進屋，目睹葉和男友共床熟睡就拿手機偷拍，結果閃光燈讓對方驚醒，陳落荒而逃卻上臉書PO照，還揭露葉全名、居住地，並寫下「我喜歡混亂的生活」、「我懷疑有性病」，法院依違反個資法判他有期徒刑3月，可上訴。
檢警調查，陳男認為過去替葉女付出金錢，對方態度卻變得越來越冷淡，甚至還結交新男友，去年3月4日晚上8點多，先是以匿名登入臉書公開張貼葉女照片，還附註「請大家注意這人，騙很多人錢四處跟人睡」、「騙了我朋友30幾萬」。
隔天凌晨1點多，陳竟偷偷爬進她2樓陽台，並從曬衣間闖入屋內，他發現葉正和男友同床共眠，竟拿手機偷拍2人睡姿。
未料陳男偷拍時，手機發出閃光燈被發現，葉女和男友隨即驚醒衝上前質問，但陳男也拔腿狂奔，快速從陽台往下跳逃逸。但他仍心有不甘，再上網張貼偷拍葉女和男友睡姿照片，還寫下「我是一個不要臉的女人」。
陳還揭露對方姓名、居住鄰里、工作地等，繼續發文稱「我撞人車賠不起，只好陪人家睡」、「我喜歡這種混亂的生活」、「我懷疑我是不是有性病」等語，事後葉發現報警提告。
審理時，陳矢口否認偷拍，辯稱竊錄的照片當天就刪除，也沒有上臉書PO文，因晚有到朋友家喝酒，可能是友人動過他手機；葉女證稱，當時躺在床上睡覺，男友說有人在偷拍，爬起來看才驚覺是陳，要追時他就跳下逃逸，幾天後就看到臉書被PO上偷拍照。
法院認為，陳男和葉女有感情糾紛，不用理性方式解決紛爭，卻以偷拍上網PO文侵害她權利，犯後仍否認，難認有悔悟之意，依違反個人資料保護法判他有期徒刑3月，得易科罰金。
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