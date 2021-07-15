檢審會前會選人才竟淪分贓式 應及時修正避免遺珠

檢審會民選檢審委員施教文在挑選晉升主任檢察官的「會前會」離席抗議事件，暴露出會前會選人材竟淪「分贓式」、以及官派委員在舉薦人才有所難度，既是分贓早已瓜分主任檢名額，怎會有餘額留給檢察總長江惠民所舉薦的人？同是為國舉才不應分彼此，當務之急是如何在民選、官派間取得平衡點，做好實質審查把關，避免遺珠之憾。

挑起風波的施教文是怎樣的人？曾擔任施長官的資深檢察界前輩表示，對施的評價很高，認施是「是非分明」、「不求考績，只求圓滿」，比如說在偵辦水土保持、廢棄物清理法，當被告承認犯行時，別的檢察官馬上起訴，但施為求圓滿，延長偵查等被告繳完罰金、恢復原狀才偵結，根本不去考慮自身的考績。

檢審會9日針對一審檢察官晉升主任入圍名單開會，民選檢審委員施教中途離席抗議。施教文12日發表聲明表示「離席是因我知道此份入圍名單產生過程已有嚴重瑕疵，我不想留在現場背書而已。因留在現場參與討論，等於默認此種瑕疵可以存在，而且更是默認接受此種違反公平正義之分贓式選拔人才選制」。

他強調，民選委員應尊重官方指定委員之權利，即指定委員應有另提名候選人之權利，也有對民選委員所提出之人選有實質審查權利，甚至不予通過之權利，否則檢察官人事審議委員會正式會議豈不是成為中央選舉委員會，只剩公告候選人、當選人之權限。

施呼籲民選委員應揚棄「分贓式」之入圍選制，一定要必須做好實質審查之把關，因這是全體檢察官對我們的委託。

至於檢察總長江惠民舉薦三名不在規劃名單內的人選納入參考，劍青檢改痛批江此舉會破壞檢察民主機制。台中高分檢主任檢察官李慶義反擊「只許部分票選委員，表示意見及決議；不許官派委員有任何反對意見，這才是真正的反民主」，並強調「檢察人事升遷的問題，怎能用分贓的方式」，這種制度有必要檢討改進。

李慶義強調，長久以來，由9位票選委員，私下所召開的會前會，所作的決議，實質上就是把應由17位委員，過半數的決議，扭曲成9位票選委員，過半數的決議。這無異是，只要17位委員中的5位票選委員，就可以決議決定人選，這才是真正的反民主。

曾任台中高分檢檢察官轉任律師的林柏宏強調「總長是檢方辦案的頭，檢察一體的中心，他有指揮權，但依目前的的狀況，他卻沒有辦法對一審辦案有重要影響性的主任檢察官人選表示意見或推薦，那表示目前的這個制度設計上，有相當大的問題」。

檢審會12日再開會，民選檢察委咱委員為尊重官派委員，同意將檢察總長江惠民所提名檢察官陳昱奉、陳靜慧，與另名官派檢審委員高碧霞提名的檢察官鍾岳璁3人與「民選版」35人選混合表決，表決結束，維持「民選版」原本35人入圍結果。

這種結果屬早意料中的事，既先前召開的會前會是「分贓會議」，民選檢審委員早已瓜分主任檢察官入榜人選，怎會有餘額留給官派委員。但施教文中途離席抗議，就「船過水無痕」結束了嗎？還是有繼續檢討改進的必要，如何在民選、官派間取得平衡點，應朝雙贏方向修正。

檢察官是國之棟樑，有人官運亨通，但也有人死守一審檢，曾有天資聰穎的檢察官，學歷是最高學府、辦案一流，但際遇稍差些，不善於交際或推銷自己，始終未在「僧多粥少」的主任檢察官出線，自此個性大變，少與同事往來，最後選擇離開。

檢察官為了在署內獲得較高的選票，拉黨結派、換票、配票或鑽投票規則的漏洞，時有所聞，當然也產生了許多的內部紛爭，其實這些都相當的不利於檢方的團結。

此外，大地檢固然人才輩出，但小地檢也有幹練之才，大地檢因人多份量夠，在相互配票下，小地檢要推薦人才，往往被「大吃小」犧牲掉。有幹才的優秀檢察官，因有志難伸、不被賞識，鬱鬱寡歡，難道終生要當永遠的一審檢？或選擇離去。

票選制度雖說是民主但還是有它的缺點存在，畢竟不是在選最佳人緣獎，主任檢察官若均由票選產生，人才就難以全面。

此次民選檢審委員施孝文「大無畏」中途離席抗議，以及檢察總長江惠民舉薦人才，2人深知會引起風波、遭無情批判，但還是義無反顧，就是看出有大問題，為避免遺珠之憾，才有此舉。