東元父子檔大戰白熱化 黃育仁：「這是理念之爭」

東元電機黃茂雄、黃育仁父子檔戰爭白熱化，黃茂雄昨天發表公開信，指稱「親情，是人生一輩子的功課」，黃育仁今天赴北檢提告時則回應，「20年後大家看得不是兒子對還爸爸對，是東元有沒有成功改革」，雙方再度隔空交火，讓東元經營權之爭延燒，成為財經界上半年度最熱話題，父子對壘歷經4個月，本月23日最後決戰。

對於父子對立的關係，黃育仁說，「我已放開所有個人感受，出來要提改革，本身就是非常困難的，也已經做了心理準備，個人感受已不是重點，我的決策的原理是，10年後、20年後回過來看這些事情，大家可能會記得的，不是到底兒子對還是爸爸對，大家可能會看的是東元2021年面臨的轉折，台灣產業界面對的轉折，東元有沒有成功的改革，台灣產業界有沒有升級。」

黃育仁今天在律師陪同下前往北檢告發達勝伍董事長黃冠群背信，對媒體詢問目前和父親黃茂雄的關係，他表示，「東元經營權之爭，是理念之爭，如果他（指黃茂雄）不願意跟我們討論，那我們透過媒體公開說明。」