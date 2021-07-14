快訊

台中豪宅「特殊社交活動」釀2確診 另2失聯男找到了

全民普發5000元消費券？政院回應了

東元父子檔大戰白熱化 黃育仁：「這是理念之爭」

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

東元電機黃茂雄、黃育仁父子檔戰爭白熱化，黃茂雄昨天發表公開信，指稱「親情，是人生一輩子的功課」，黃育仁今天赴北檢提告時則回應，「20年後大家看得不是兒子對還爸爸對，是東元有沒有成功改革」，雙方再度隔空交火，讓東元經營權之爭延燒，成為財經界上半年度最熱話題，父子對壘歷經4個月，本月23日最後決戰。

對於父子對立的關係，黃育仁說，「我已放開所有個人感受，出來要提改革，本身就是非常困難的，也已經做了心理準備，個人感受已不是重點，我的決策的原理是，10年後、20年後回過來看這些事情，大家可能會記得的，不是到底兒子對還是爸爸對，大家可能會看的是東元2021年面臨的轉折，台灣產業界面對的轉折，東元有沒有成功的改革，台灣產業界有沒有升級。」

黃育仁今天在律師陪同下前往北檢告發達勝伍董事長黃冠群背信，對媒體詢問目前和父親黃茂雄的關係，他表示，「東元經營權之爭，是理念之爭，如果他（指黃茂雄）不願意跟我們討論，那我們透過媒體公開說明。」

黃育仁話鋒一轉強調，「現在有一些人對付異己的方式，就是直接去消滅對方，對菱光科技的公開收購，東友科技的公開收購，我看到媒體寫的都是滅親，他公開說明書有提到對凌光、對東友的期待，不知道各位有沒有被說服，但從報導來看好像沒有，這是我們比較遺憾的。」

黃育仁強調東元經營權是理念之爭。記者張宏業／攝影
黃育仁強調東元經營權是理念之爭。記者張宏業／攝影

戰爭 律師

延伸閱讀

東元經營權風波 黃育仁提告達勝伍郭冠群等人背信

兩種情況 才可能中止菱光收購案

鈺叡公開收購菱光 不變

黃茂雄公開信譴責黃育仁 捏造言論攻擊家人和邱純枝

相關新聞

東元父子檔大戰白熱化 黃育仁：「這是理念之爭」

東元電機黃茂雄、黃育仁父子檔戰爭白熱化，黃茂雄昨天發表公開信，指稱「親情，是人生一輩子的功課」，黃育仁今天赴北檢提告時則...

英業達董座卓桐華防洩密 限8律師「外用」訴訟資料

英業達公司幹部江穎範等跳槽仁寶電腦，依營業秘密法起訴；英業達董事長卓桐華防業務機密被盜取，聲請秘密保持令；台北地方法院審...

辜仲諒紅火案更二審逆轉判無罪 高檢署上訴

台灣高等法院更二審審理紅火案，認定前中信金副董事長辜仲諒並無間接操縱股價及背信行為，4月間改判無罪。高檢署認為更二審判決...

台南安平幫派火併釀2死 5嫌聲請具保停押遭法院駁回

台南市安平區今年2月接連發生幫派火併，先是男子王重傑被人砍殺追撞傷重不治，之後角頭「建文」陳建文遭綽號「蝦米」的蔡秉逸持...

湯景華縱火案不判死的理由？間接故意殺人免死的先例

歷經二度發回、高等法院三度判死的湯景華案，最高法院近日罕見自為判決，改判無期徒刑定讞。由於本案涉及六條人命，被告免死的判決結果理所當然在網路掀起軒然大波。

男點名「老闆很凹、背景特殊」 事務所動員3律師告他誹謗

桃園陳姓男子參加寶可夢聚會時，聽聞從某律師事務所離職員工稱常加班、律師圈小怕和老闆起衝突等，就在PTT的律師版上發文稱該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。