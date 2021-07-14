英業達董座卓桐華防洩密 限8律師「外用」訴訟資料
英業達公司幹部江穎範等跳槽仁寶電腦，依營業秘密法起訴；英業達董事長卓桐華防業務機密被盜取，聲請秘密保持令；台北地方法院審理，裁定江穎範3名被告、8名律師不得將訴訟資料於訴訟外目的使用。
檢方起訴對象是英業達桃園製造中心前代處長江穎範、上海六廠測試二部前部長朱俊豪、桃園製造中心測試工程處前工程師吳忠輝，3人在英業達年資逾10年，依裁定書主文，應受限制的還有他們3人的8名律師。
江穎範、朱俊豪、吳忠輝3人2018年9月被控違反保密條款，將54億元的營業秘密帶到仁寶，依營業秘密法、著作權法起訴；卓桐華為防止營業秘密外洩、致智慧財產受侵犯，聲請保持令。
卓桐華聲請說，英業達為全球高端伺服器最大的原始設計製造商，伺服器2017年出貨量全球第一，佔全球市場規模28％，伺服器營收為1700億元。
聲請書指出，智財案的訴訟資料，都是用於製造高端伺服器的機密技術資料、專門知識、生產及出貨計畫、報價資料、成本分析、業務流程、組織管理、財務資料，江穎範等人已轉職到仁寶，如將營業秘密結合運用，將妨害英業達的事業。
事實上，英業達前曾三度因案聲請核發秘密保持命令獲准，因訴訟需求，公司再提新資料，由於新資料也與營業秘密相關，因此再對11人聲請核發秘密保持命令。
法官審理認為，英業達新提出的事證若經過開示、或供訴訟外目的使用，英業達會造成巨大的危害，英業達欲保護的資料，確實可能屬於有經濟價值的營業秘密，裁准聲請案。
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