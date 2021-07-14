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縱火奪6命為何不判死？律師談湯景華案的影響

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台南安平幫派火併釀2死 5嫌聲請具保停押遭法院駁回

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安平區今年2月接連發生幫派火併，先是男子王重傑被人砍殺追撞傷重不治，之後角頭「建文」陳建文遭綽號「蝦米」的蔡秉逸持雙槍射殺身亡，重挫台南治安形象，警方陸續逮捕蔡等7名犯嫌到案，台南地檢署4月中旬依殺人、槍砲等罪將7人起訴，其中，在押蔡秉逸等5人聲請具保停押，院方認為蔡等人仍有勾串共犯或證人及湮滅證據之虞，自7月16日起延長羈押2月。

案經調查，檢方起訴7人分別是蔡秉逸、曾俊湳、余俊廷、劉科南、蘇琮傑、王秉州、徐梓恆，均為男性；4月16日移審後，台南地院裁定王秉州、劉科南各以10萬、20萬元交保、限制住居，其餘5人續押迄今。

蔡秉逸等5人日前委託律師提出具保停押及解除禁止接見通信，經台南地院合議庭審理，僅同意其妻子及母親等特定對象接見外，仍禁止外人接見通信，且駁回具保停押的聲請，自7月16日起延長羈押2月。

合議庭認為，蔡等人互有認識，倘依其所述，僅因蔡秉逸提議要去看王重傑遭員警查獲緝捕的好戲，即不問原由、交情深淺、是否認識王重傑，一同搭車前往某摩鐵，並在旁邊的育平路停車場和王發生衝突致禍的供詞，不無可能就他人涉案部分避重就輕或不實證述，減輕其罪責，足認有勾串共犯或證人及湮滅證據之虞。　

同時，蔡等人所犯為最輕本刑10年以上有期徒刑，可能是以多數暴力造成王受傷死亡，過程除波及到無辜第三人，使第三人生命受到高度風險，更因此進而使陳建文也因此遭射殺，兩案案發的原因相互關連，非屬偶發單一的個案，犯罪情節非屬輕微，造成社會民眾心生安全隱憂，對治安影響十分重大。

合議庭考量，家人並未涉入本案，且非本案證人，應無勾串疑慮，蔡等人在押期間與家人已數月未見，對家中狀況不免擔心，因此准許妻子及母親等特定對象，得以接見通信。

綽號「蝦米」蔡秉逸手持兩把改造手槍、身穿防彈背心進入昔日老大陳建文住處，見陳在1樓客廳，隨即開槍射殺，致陳身中多槍，傷重不治。圖／翻攝照
綽號「蝦米」蔡秉逸手持兩把改造手槍、身穿防彈背心進入昔日老大陳建文住處，見陳在1樓客廳，隨即開槍射殺，致陳身中多槍，傷重不治。圖／翻攝照
綽號「蝦米」蔡秉逸等人2月分乘兩車，追趕王重傑至某餐廳停車場，衝撞蔡機車倒地，並持西瓜刀下車繼續攻擊王，直至他倒地，經送醫仍不治。圖／本報資料照
綽號「蝦米」蔡秉逸等人2月分乘兩車，追趕王重傑至某餐廳停車場，衝撞蔡機車倒地，並持西瓜刀下車繼續攻擊王，直至他倒地，經送醫仍不治。圖／本報資料照

幫派 殺人

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