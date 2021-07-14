快訊

影／屏北午後颳狂風下冰雹 居民驚呼屋頂快炸裂了

刺殺海地總統是國造步槍？ 可能性低但「海地軍人恐最懂我槍械」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男點名「老闆很凹、背景特殊」 事務所動員3律師告他誹謗

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園陳姓男子參加寶可夢聚會時，聽聞從某律師事務所離職員工稱常加班、律師圈小怕和老闆起衝突等，就在PTT的律師版上發文稱該事務「背景特殊」、「老闆很凹」，事務所認為名譽受損，動員旗下3名律師對陳提告誹謗，但檢方認為，陳是主觀、抽象評論，難認有貶損名譽，偵結不起訴。

事務所提告經刑事局移送指出，去年7月30日電子布告欄批踢踢實業坊（PTT）的「Lawyer」看板中，陳男（28歲）利用帳號刊登對於律師事務所評價、風格等文章，並點名事務所稱「代PO：護航很明顯背景特殊，受雇離職都是提心吊膽」、「老闆很凹」等語。

事務所認為，陳男是意圖散布、基於誹謗之意，刊登相關不實的內容並足以貶損名譽，因此對他提告加重誹謗罪嫌。

檢方訊時，陳男坦承有用PTT帳號刊登該文章，但否認有誹謗犯行，辯稱他是去年6月底，在台北參加一個寶可夢的聚會，其中有人自稱是從該事務所離職的員工，有向他表示工作負擔很多，經常性加班，身邊同事來來去去。

陳表示，該名友人還向他說，聽說律師跟警界有往來，滿特殊的，且律師圈很小，怕跟老闆有衝突未來工作不好找，所以自己才會這樣寫，他也只是剛好知道這件事就寫出來，認為是可受公評的。

檢方查，陳男所寫的內容，雖不是給事務所正面評價，但他所稱「背景特殊，受僱離職都提心吊膽」、「老闆很凹」等語，並未具體書寫是何事，也沒具體到讓一般閱聽人知悉其所指具體事件、內容程度，而足以貶損事務所名譽程度。

檢方認為，陳寫的內容尙屬於他主觀、抽象評論表達語意，其主觀上有無誹謗之意，似非無疑，就該抽象評論，客觀上是否足以貶損事務所名譽的行為，也有疑義，因此和刑法妨害名譽構成要件不符，偵結予以陳男不起訴處分。

陳男在PTT稱該事務所「背景特殊」、「老闆很凹」，對方提告誹謗，但檢方認為是主觀、抽象評論，偵結不起訴。記者曾健祐／攝影
陳男在PTT稱該事務所「背景特殊」、「老闆很凹」，對方提告誹謗，但檢方認為是主觀、抽象評論，偵結不起訴。記者曾健祐／攝影

律師 離職 PTT

延伸閱讀

竟用仇家名義發文誹謗顏清標 未獲原諒台高院改判1年刑

相關新聞

男點名「老闆很凹、背景特殊」 事務所動員3律師告他誹謗

桃園陳姓男子參加寶可夢聚會時，聽聞從某律師事務所離職員工稱常加班、律師圈小怕和老闆起衝突等，就在PTT的律師版上發文稱該...

湯景華縱火案不判死的理由？間接故意殺人免死的先例

歷經二度發回、高等法院三度判死的湯景華案，最高法院近日罕見自為判決，改判無期徒刑定讞。由於本案涉及六條人命，被告免死的判決結果理所當然在網路掀起軒然大波。

「資生堂千金」李宓涉盜圖插花老師？ 罪嫌不足獲不起訴

藝人李宓開設一間永生花店，使用一名林姓花藝老師幫黃姓學生拍攝的6張作品照片，在網站上作為宣傳使用而挨告違反著作權法。台北...

紀政倒車撞倒重機遭提告毀損 非故意獲不起訴

曾獲奧運獎牌、被國際媒體稱為「飛躍的羚羊」的紀政，今年4月開車在停車場倒車不慎撞到1台重型機車，車主提告毀損，士林地檢署...

「誰摔死了李新」遭索償6百萬 郭新政、盛竹如二審仍勝

已故台北市議員李新的服務處執行長黃烈明、義妹林麗君不滿李新前女友郭新政找媒體人盛竹如拍攝「誰摔死了李新」影片並出書，影射...

八德外役監技訓工場明年啟用 首例民營收容人技訓工場

法務部矯正署委由桃園市政府執行八德外役監獄企業進駐興建作業技訓工場招標，市府經發局今天上午表示，該局在上月底完成招標，由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。