男點名「老闆很凹、背景特殊」 事務所動員3律師告他誹謗

桃園陳姓男子參加寶可夢聚會時，聽聞從某律師事務所離職員工稱常加班、律師圈小怕和老闆起衝突等，就在PTT的律師版上發文稱該事務「背景特殊」、「老闆很凹」，事務所認為名譽受損，動員旗下3名律師對陳提告誹謗，但檢方認為，陳是主觀、抽象評論，難認有貶損名譽，偵結不起訴。

事務所提告經刑事局移送指出，去年7月30日電子布告欄批踢踢實業坊（PTT）的「Lawyer」看板中，陳男（28歲）利用帳號刊登對於律師事務所評價、風格等文章，並點名事務所稱「代PO：護航很明顯背景特殊，受雇離職都是提心吊膽」、「老闆很凹」等語。

事務所認為，陳男是意圖散布、基於誹謗之意，刊登相關不實的內容並足以貶損名譽，因此對他提告加重誹謗罪嫌。

檢方訊時，陳男坦承有用PTT帳號刊登該文章，但否認有誹謗犯行，辯稱他是去年6月底，在台北參加一個寶可夢的聚會，其中有人自稱是從該事務所離職的員工，有向他表示工作負擔很多，經常性加班，身邊同事來來去去。

陳表示，該名友人還向他說，聽說律師跟警界有往來，滿特殊的，且律師圈很小，怕跟老闆有衝突未來工作不好找，所以自己才會這樣寫，他也只是剛好知道這件事就寫出來，認為是可受公評的。

檢方查，陳男所寫的內容，雖不是給事務所正面評價，但他所稱「背景特殊，受僱離職都提心吊膽」、「老闆很凹」等語，並未具體書寫是何事，也沒具體到讓一般閱聽人知悉其所指具體事件、內容程度，而足以貶損事務所名譽程度。