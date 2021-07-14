「資生堂千金」李宓涉盜圖插花老師？ 罪嫌不足獲不起訴

藝人李宓開設一間永生花店，使用一名林姓花藝老師幫黃姓學生拍攝的6張作品照片，在網站上作為宣傳使用而挨告違反著作權法。台北地檢署查出，林女曾約定授權讓黃女可以使用照片，今依罪嫌不足，一併給予李宓與黃姓學生不起訴處分。

出道超過10年的李宓，畢業於台大戲劇系，去年推出新EP「無畏的勇氣」發片記者會唱跳新歌，自評70分。她曾拍攝由擔任過金馬獎評審的劇作家黃英雄編導並於2017年上映的國片「台北物語」爆紅。

她身家背景為「資生堂千金」，其父李國成是知名化妝品龍頭、台灣資生堂集團前董事長李國成。雖似背上豪門包袱，但她淡然說：「爸爸也過世很久了」，她自覺不是千金小姐，不買名牌、出入都是大眾運輸工具，只是為了省錢。

李宓另開設「薄荷天使不凋花 Mintangel」永生花店。去年5月間，林姓老師發現，李女使用一名林幫她花藝教室的黃姓學生拍攝的6張作品照片，在「薄荷天使不凋花 Mintangel」網站上作為宣傳使用，而提告李宓及黃姓學生違反著作權法。

檢方查出，林姓老師曾同意授權自己拍攝的6張作品照片給黃姓學生使用，並沒有約定用途絕對不能為何。因此，今依罪嫌不足，一併給予李宓與黃姓學生不起訴處分。