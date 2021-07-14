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「誰摔死了李新」遭索償6百萬 郭新政、盛竹如二審仍勝

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

郭新政（左）與盛竹如（右）。圖／聯合報系資料照片
郭新政（左）與盛竹如（右）。圖／聯合報系資料照片

已故台北市議員李新的服務處執行長黃烈明、義妹林麗君不滿李新前女友郭新政找媒體人盛竹如拍攝「誰摔死了李新」影片並出書，影射他們和珠寶小開沈昊諺（原名沈家民）共謀害死李新，提告求償600萬元但敗訴。兩人上訴，台灣高等法院今駁回。

黃烈明、林麗君是夫妻，兩人主張和郭新政、盛竹如沒有往來，但李新墜樓身亡後，郭女與盛在影片中公布兩人姓名、照片和婚姻等隱私資料，多次和沈昊諺照片共同陳列，配合旁白影射他們和沈共謀害死李新。

夫妻認為，已經發聲明澄清林麗君並未在李新墜樓現場假扮郭新政，網友也有轉貼聲明到郭新政的臉書粉絲專頁，但留言卻遭惡意刪除；再者，郭女也出版「誰摔死了李新」書籍，一樣公布他們隱私資料。夫妻指不實的指控與抹黑嚴重侵害名譽權、隱私權，要求郭新政、盛竹如應連帶賠償500萬元，且郭女另應再賠償兩人100萬元。

郭新政、盛竹如反駁，林麗君在李新墜樓當天到場，被記者以「李新女友郭新政」稱呼時，不斷閃躲並不願澄清自己不是郭新政，導致媒體誤會郭新政有到場，讓外界誤會李新墜樓和她有關，她才合理懷疑黃烈明、林麗君和沈昊諺有關，出版影片和書籍替自身澄清。

北院認為林麗君案發當天確實戴口罩出現在現場，在記者追問時也未否認是郭新政，黃烈明也沒出言澄清，反而匆匆離去，讓在場記者誤認為是郭新政到場，足以讓大眾聯想李新墜樓和感情因素有關，確實造成郭女負面影響。

北院審酌郭新政為保護自身名譽才製作影片和書籍，且內容多以提問方式表達意見，用語雖然激烈，但未達偏激不堪的程度，未違反比例原則，也並非惡意。另外，盛竹如是受郭女邀請擔任影片主播，台詞和文稿由郭女提供，未參與影片製作、拍攝，判盛和郭女免賠。

黃烈明夫妻上訴，高院認為黃曾擔任李新文山區競選總部、服務處執行長，林麗君則曾為李新文山區婦女後援會會長，一般人都能知道他們的名字、互為配偶及參與李新選舉事務的身分。而黃是7家公司負責人，營業項目包括計程車客運業，林麗君為其中6家公司的股東，都是公開資訊，高院認為郭新政在書中揭露他們一同經營計程車行，不算侵害隱私。

至於「口罩女」被誤認為是郭新政又沒澄清，郭女在李新墜樓當日不在台灣，郭女確信自己是遭「假冒」而拍影片、出書質疑，高院也認定不構成侵權。高院指出，李新墜樓是否是因承受政商不當壓力，郭新政合理評論，而她為扭轉墜樓案與她感情因素的負面形象報導而自辯、自衛，未侵害黃烈明夫妻名譽權。

李新 郭新政

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