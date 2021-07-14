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八德外役監技訓工場明年啟用 首例民營收容人技訓工場

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

法務部矯正署委由桃園市政府執行八德外役監獄企業進駐興建作業技訓工場招標，市府經發局今天上午表示，該局在上月底完成招標，由宏偉展業、永全懋公司得標，預定在八德外役監旁土地興建收容人作業技訓工場，預定明年下半年啟用，為首例企業經營收容人作業技訓工場，提供八德外役監收容人學習作業技訓及工作，提升矯正效能和早日與社會接軌。

經發局表示，市府經發局受託辦理這項招商案，在八德外役監提供監所旁閒置公有土地2.2公頃基地，規畫6個建築單元招商，經過2年的招商作業，評選出宏偉展業、永全懋公司得標及負責興建作業技訓工場，契約為期20年，包括動工興建2年、及18年提供250名收容人作業技訓工作機會。

經發局招商科長簡顯瓔表示，該局與八德外役監推動企業進駐興建作業技訓工場，宏偉展業從事洗衣業，可培訓收容人學習衣物洗滌技能，永全懋公司為鍊鋁業，培訓收容人學習鋁合金產品製造技術，2企業提供收容人學習一技之長，也獲得八德監獄人力資源，穩定生產，獄方節省興建經費和每年可收取地租，收容人學到技能，未來可與社會接軌。

法務部矯正署委託桃園市政府執行八德監獄企業進駐興建作業技訓工場招標完成。記者曾增勳／攝影
法務部矯正署委託桃園市政府執行八德監獄企業進駐興建作業技訓工場招標完成。記者曾增勳／攝影
桃園市政府完成八德監獄企業進駐興建作業技訓工場招標，該工場示意圖。圖／經發局提供
桃園市政府完成八德監獄企業進駐興建作業技訓工場招標，該工場示意圖。圖／經發局提供

監獄 桃園

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