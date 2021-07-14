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教陳水扁編「南線專案」騙錢　扁機要曾天賜被騙250萬

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

前總統陳水扁。記者林伯東攝影／報系資料照
前總統陳水扁。記者林伯東攝影／報系資料照

曾在前總統陳水扁國務機要費案建議扁以「南線專案」逃避偵查的總統府機要室前主任曾天賜，投資被騙250萬元，張姓、龔姓男子被訴，台北地方法院審理，法官依共同犯詐欺取財罪各判張、龔有期徒刑10月，犯罪所得沒收。可上訴。

現年63歲的曾天賜，曾任上櫃公司發言人，2006年爆發國務機要費案，曾天賜涉偽證罪獲緩起訴處分；民進黨前秘書長羅文嘉2019年接受廣播專訪，證實陳水扁當年對「南線專案」的司法幽靈抗辯，即來自曾天賜的獻策。

檢察官指控，張、龔2015年1月引介曾天賜投資500萬操盤股票投資案，張、龔後來發現曾天賜的資金充裕，向曾佯稱還須加碼投資，並可代為轉交投資款，曾天賜同意加碼投資250萬元。

2015年5月，張姓男子與曾天賜相約台北市忠孝東路元大商業銀行分行，由曾天賜臨櫃提領250萬元交付張，不過，張收錢後未轉交邱姓操盤手(已歿)即與龔朋分，曾天賜發現250萬元下落不明，向檢警提告，檢方起訴張、龔。

法院審理時，張、龔否認詐欺，辯稱因所投資股票股價下跌，要求曾補足保證金，收到250萬元款項，當天就駕車到邱的辦公室把錢交給邱的助理

曾天賜說，他是生技產業專家，完全信任張、龔，建議可買生技股，後來張、龔稱要追加資本，於是第2次將250萬元拿出來，有請張簽收據，以確保債權，交錢時並不知道邱人在獄中。

法院調查，邱2015年4月因案入監服刑，2015年6月保外就醫出監，邱入監預計刑期將近3年，入監後難以操盤投資案，而曾天賜的第二筆250萬元交付時間是2015年5月，其時，邱入監服刑2周，張、龔也無法提出邱指示要加碼投資的證明，認定2人犯詐欺罪。

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