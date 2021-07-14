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高中生沒走斑馬線 奔跑過馬路撞倒老婦 害父親要賠25萬

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

一名15歲陳姓高中生違規奔跑過馬路撞倒騎電動輔助自行車的六旬葉姓婦人，導致葉婦骨折、肌腱撕裂傷，葉婦提告求償，因陳未成年，台北地方法院判陳和父親應連帶賠償25萬餘元，可上訴。

葉婦提告主張，她2019年1月19日上午11時許騎電動輔助自行車行經台北市永吉路30巷，突然陳姓高中生違規奔跑過馬路撞上她，害她滑行倒地，橈骨、踝骨骨折、肌腱撕裂傷；根據鑑定結論，認為陳未依規定走在行人穿越道為肇事原因，提告要求陳和父親賠償醫療費、手術費、薪資損失、看護費等73萬餘元。

陳和父親抗辯，雖不爭執醫療費用，但事故發生時，葉婦已超過法定退休年齡，又有嚴重骨質疏鬆症狀，可知葉婦不具工作能力，認為請求工作損失無理由。

再者，陳患過動症，父親擔任汽車修護技工，經濟負擔沈重，認為葉婦請求金額過高。另葉婦未注意車前狀況、車速過快，也有過失，請求駁回葉婦請求。

法院指出，根據監視器畫面、刑事判決、行車鑑定意見書等證據，認定陳違規過馬路導致事故，而陳未滿20歲屬於限制行為能力人，父親未能證明監督未疏懈，因此得負連帶賠償責任，判陳和父親應賠償葉婦25萬餘元。

示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片

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