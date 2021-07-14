汪傳浦妻兒指沒收拉法葉案佣金恐違憲 高院：應合憲

台北地方法院審理前特偵組聲請單獨沒收拉法葉購艦案、已故軍火商汪傳浦藏於海外的犯罪所得案，認定汪妻葉秀貞與子嗣們名下9億零14萬美元佣金，屬不法所得，2017年裁定沒收，最高法院裁准3億多美元，另1億多美元部分（其餘為孳息）發回。台灣高等法院更一審今准許沒收本金加利息共5億2074萬美元，及自2017年1月起計算本金4億8719萬美元產生的美元定存利息。

汪妻等人主張適用沒收新制有違憲之虞，請求更一審停止審判，並向大法官聲請解釋，但合議庭認為沒收新制合於民主法治國原則，也無悖不溯及既往原則、比例原則及憲法對於財產權保障。

海軍前上校郭力恆、汪傳浦在我國向法國湯姆笙公司採購拉法葉艦中收取回扣，郭被依貪汙治罪條例判刑15年，併科罰金2億元，法院也宣告所得財物3億4053萬美元、476萬461法郎，應與汪傳浦連帶追繳沒收確定。汪於地院審理期間逃亡而遭通緝，2015年1月20日死亡。

2016年7月1日刑法沒收專章規定修訂施行後，檢察官對葉秀貞與汪傳浦子女汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲，以及他們設立的Euromax、Sableman、Luxmore等公司聲請單獨宣告沒收，包括湯姆笙公司匯入Euromax公司帳戶的回扣本金3億4129萬美元、匯入Middlebury公司的回扣本金1億7465萬美元，而本金部分扣掉檢察官已執行郭力恆的犯罪所得2875萬美元後，共計4億8719萬美元，此外還有巨額孳息。

最高法院去年10月31日裁定，檢方聲請沒收犯罪所得其中本金3億1253萬美元確定；另外，本金1億7465萬美元以及孳息發回高等法院更為裁定。

高院更一審認為，湯姆笙公司應支付給汪傳浦與郭力恆的回扣，是在郭力恆1993年12月18日遭羈押前就議定完成，是依我國海軍購艦價款一定比例核算陸續支付，不因郭遭收押而停止支付。湯姆笙在郭力恆遭收押之後，匯入Middlebury公司的1億7465萬美元回扣本金應沒收。

而在孳息部分，除匯入Euromax、Middlebury公司等本金帳戶的資料完整外，其他的金流因轉匯多國而有斷點，又受限有些國家拒絕與我國司法互助，或銀行資料因超過保存年限而不可考，無從逐筆計算孳息。更一審指出，因檢察官舉證提出帳戶資料不齊全，無從以現有帳戶資料囑託鑑定。

高院認為倫敦銀行同業拆放利率（LIBOR）是國際金融市場上的關鍵利率，為許多國家、地區的金融市場參考，因此依LIBOR公告的定期存款平均值利率作為估算孳息基礎。經估算，回扣本金總額5億1594萬美元，估算至2015年5月6日執行郭力恆的犯罪所得2875萬美元前1日（即2015年5月5日）止的孳息，共計為3億4179萬美元。

回扣本金扣除已執行郭力恆的犯罪所得後，餘額為4億8719萬美元，自2015年5月6日起估算至2016年12月31日止的孳息，共計430萬美元。而回扣本金餘額4億8719萬美元自2017年1月1日起至執行完畢日止，按LIBOR所公告各當年度的美元定期存款平均值利率估算其孳息。