汪傳浦妻兒指沒收拉法葉案佣金恐違憲 高院：應合憲
台北地方法院審理前特偵組聲請單獨沒收拉法葉購艦案、已故軍火商汪傳浦藏於海外的犯罪所得案，認定汪妻葉秀貞與子嗣們名下9億零14萬美元佣金，屬不法所得，2017年裁定沒收，最高法院裁准3億多美元，另1億多美元部分（其餘為孳息）發回。台灣高等法院更一審今准許沒收本金加利息共5億2074萬美元，及自2017年1月起計算本金4億8719萬美元產生的美元定存利息。
汪妻等人主張適用沒收新制有違憲之虞，請求更一審停止審判，並向大法官聲請解釋，但合議庭認為沒收新制合於民主法治國原則，也無悖不溯及既往原則、比例原則及憲法對於財產權保障。
海軍前上校郭力恆、汪傳浦在我國向法國湯姆笙公司採購拉法葉艦中收取回扣，郭被依貪汙治罪條例判刑15年，併科罰金2億元，法院也宣告所得財物3億4053萬美元、476萬461法郎，應與汪傳浦連帶追繳沒收確定。汪於地院審理期間逃亡而遭通緝，2015年1月20日死亡。
2016年7月1日刑法沒收專章規定修訂施行後，檢察官對葉秀貞與汪傳浦子女汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲，以及他們設立的Euromax、Sableman、Luxmore等公司聲請單獨宣告沒收，包括湯姆笙公司匯入Euromax公司帳戶的回扣本金3億4129萬美元、匯入Middlebury公司的回扣本金1億7465萬美元，而本金部分扣掉檢察官已執行郭力恆的犯罪所得2875萬美元後，共計4億8719萬美元，此外還有巨額孳息。
最高法院去年10月31日裁定，檢方聲請沒收犯罪所得其中本金3億1253萬美元確定；另外，本金1億7465萬美元以及孳息發回高等法院更為裁定。
高院更一審認為，湯姆笙公司應支付給汪傳浦與郭力恆的回扣，是在郭力恆1993年12月18日遭羈押前就議定完成，是依我國海軍購艦價款一定比例核算陸續支付，不因郭遭收押而停止支付。湯姆笙在郭力恆遭收押之後，匯入Middlebury公司的1億7465萬美元回扣本金應沒收。
而在孳息部分，除匯入Euromax、Middlebury公司等本金帳戶的資料完整外，其他的金流因轉匯多國而有斷點，又受限有些國家拒絕與我國司法互助，或銀行資料因超過保存年限而不可考，無從逐筆計算孳息。更一審指出，因檢察官舉證提出帳戶資料不齊全，無從以現有帳戶資料囑託鑑定。
高院認為倫敦銀行同業拆放利率（LIBOR）是國際金融市場上的關鍵利率，為許多國家、地區的金融市場參考，因此依LIBOR公告的定期存款平均值利率作為估算孳息基礎。經估算，回扣本金總額5億1594萬美元，估算至2015年5月6日執行郭力恆的犯罪所得2875萬美元前1日（即2015年5月5日）止的孳息，共計為3億4179萬美元。
回扣本金扣除已執行郭力恆的犯罪所得後，餘額為4億8719萬美元，自2015年5月6日起估算至2016年12月31日止的孳息，共計430萬美元。而回扣本金餘額4億8719萬美元自2017年1月1日起至執行完畢日止，按LIBOR所公告各當年度的美元定期存款平均值利率估算其孳息。
更一審認為，除已確定部分外（即匯入Euromax公司的3億 1253萬美元），檢察官聲請沒收追徵第三人等回扣本金1億7465萬美元、估算孳息3億4609萬美元 ，則本息共5億2074萬美元，以及本金4億8719萬美元自2017年1月1日起至執行完畢日止，按LIBOR所公告各當年度的美元定期存款平均值利率估算的孳息等部分為有理由。本件得再抗告。
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