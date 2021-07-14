過期5年茶試喝沒問題改標照賣 業者不滿挨罰提告敗訴

經營茶葉銷售的華冠國際行銷公司因改標更改保存期限，販售過期5年的茶葉，被台北市政府衛生局開罰36萬元，華冠不服提行政訴訟，台北地方法院根據負責人說法「試喝沒問題就會再貼標」，認定華冠違反食安法，衛生局開罰無誤，判華冠敗訴，可上訴。

台北市衛生局2019年5月29日到華冠公司稽查，查獲6項茶葉產品超過保存期限，更有茶葉已過期5年仍在販售，依違反食安法裁罰36萬元罰鍰。

華冠認為，茶葉的有效日期沒有硬性規定，而是業者依衛生福利部「市售包裝食品有效日期評估指引」，自行評估後標示，但衛生局擅自認定公司更改標示，不論茶葉有無變質、腐敗、產生有害物質就開罰，已違法，請求撤銷處分。

衛生局抗辯，華冠負責人已坦承有再行貼標延長保存期限一事，改標後保存期限標示5年、10年、15年不等，因此處分無違誤。

法院認為，根據負責人接受衛生局訪談指出，茶葉進貨後會一業界慣例先給2年保存期限，超過期限沒賣出去的產品，公司內部會抽樣試喝，也會邀請朋友一起試喝，確認品質沒問題就會再行貼標，認定茶葉已逾有效日期事證明確。