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丁允恭酒駕躲過現行犯移送 法界人士曝警署內規藏細節
總統府前發言人丁允恭今上午9時許在高雄市成功路、復興路口與機車騎士發生車禍，酒測值達每公升0.23毫克，由警方帶回派出所調查，但不到中午就離開派出所，未依現行犯移送高雄地檢署。法界人士表示，依刑法酒測值0.25以上才要移送，但依據警方程序，0.15至0.24又肇事可移送也可「函送」，丁雖然肇事，但只要製作觀察記錄表合格可用函送，躲掉被依「現行犯」移送狀況。
依據刑法183條之，酒測值超過0.25算酒駕直接觸犯公共危險罪，未滿0.24則是看駕駛能否「安全駕駛」，但安全駕駛界定模糊，因此根據警政署規定，若酒測值達0.15以上、未滿0.24，到場員警除酒測外，還要依規定製作測試觀察記錄表，如直線來回、畫同心圓等作為依據。
法界人士說，依照警政署規定，觀察紀錄表合格就隨案移送，但如果通過測試，就可「函送」，丁沒有依現行犯移送地檢署複訊，就離開派出所，推測丁當時應該是符合警政署規定，在觀察紀錄表各個項目都「合格」，才躲掉被依「現行犯」移送窘況。
高雄地檢署表示，依警方內部作業準則，酒後肇事呼氣酒精濃度未滿每公升0.25毫克者，應依規定製作「案件測試觀察紀錄表」，以作為客觀判定依據，因此員警處理依照上述原則，經檢視各分局先前偵辦相類似酒駕案件，均為相同處置；丁雖未隨案移送，檢方再收到函送書後，會依據內容繼續偵辦。
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