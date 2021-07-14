快訊

直播／自購莫德納、AZ疫苗將抵台？ 指揮中心下午2時記者會

好消息！新北首度「見零」 僅2例居隔陰轉陽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

丁允恭酒駕躲過現行犯移送 法界人士曝警署內規藏細節

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

總統府前發言人丁允恭今上午9時許在高雄市成功路、復興路口與機車騎士發生車禍，酒測值達每公升0.23毫克，由警方帶回派出所調查，但不到中午就離開派出所，未依現行犯移送高雄地檢署。法界人士表示，依刑法酒測值0.25以上才要移送，但依據警方程序，0.15至0.24又肇事可移送也可「函送」，丁雖然肇事，但只要製作觀察記錄表合格可用函送，躲掉被依「現行犯」移送狀況。

依據刑法183條之，酒測值超過0.25算酒駕直接觸犯公共危險罪，未滿0.24則是看駕駛能否「安全駕駛」，但安全駕駛界定模糊，因此根據警政署規定，若酒測值達0.15以上、未滿0.24，到場員警除酒測外，還要依規定製作測試觀察記錄表，如直線來回、畫同心圓等作為依據。

法界人士說，依照警政署規定，觀察紀錄表合格就隨案移送，但如果通過測試，就可「函送」，丁沒有依現行犯移送地檢署複訊，就離開派出所，推測丁當時應該是符合警政署規定，在觀察紀錄表各個項目都「合格」，才躲掉被依「現行犯」移送窘況。

高雄地檢署表示，依警方內部作業準則，酒後肇事呼氣酒精濃度未滿每公升0.25毫克者，應依規定製作「案件測試觀察紀錄表」，以作為客觀判定依據，因此員警處理依照上述原則，經檢視各分局先前偵辦相類似酒駕案件，均為相同處置；丁雖未隨案移送，檢方再收到函送書後，會依據內容繼續偵辦。

丁允恭今駕車行經高雄市成功路、復興路口時發生車禍，丁酒測值達每公升0.23毫克。圖／讀者提供
丁允恭今駕車行經高雄市成功路、復興路口時發生車禍，丁酒測值達每公升0.23毫克。圖／讀者提供

酒測 酒駕 丁允恭

延伸閱讀

總統府前發言人丁允恭酒駕肇事 通過觀測後未隨案移送

7旬老翁酒駕吊照違規開車 還辯替妻顧車坐駕駛座

韓國男台中念碩士酒駕被逮 這理由不用驅逐出境

南投酒駕大減7成　警：疫情下的意外收穫

相關新聞

砍母頭顱扔下12樓一度判無罪 高院更一審改處無期徒刑

男子梁崇銘拿開山刀弒母，將母親頭顱從12樓住處往下扔，一審認為他因吸毒致辨識行為能力降低，依殺直系血親尊親屬罪判無期徒刑...

汪傳浦妻兒指沒收拉法葉案佣金恐違憲 高院：應合憲

台北地方法院審理前特偵組聲請單獨沒收拉法葉購艦案、已故軍火商汪傳浦藏於海外的犯罪所得案，認定汪妻葉秀貞與子嗣們名下9億零...

過期5年茶試喝沒問題改標照賣 業者不滿挨罰提告敗訴

經營茶葉銷售的華冠國際行銷公司因改標更改保存期限，販售過期5年的茶葉，被台北市政府衛生局開罰36萬元，華冠不服提行政訴訟...

丁允恭酒駕躲過現行犯移送 法界人士曝警署內規藏細節

總統府前發言人丁允恭今上午9時許在高雄市成功路、復興路口與機車騎士發生車禍，酒測值達每公升0.23毫克，由警方帶回派出所...

金門司法三會攜手合作 關懷弱勢協助共度難關

新冠肺炎防疫等級持續維持第三級警戒狀態，疫情衝擊各行各業，原位處弱勢的司法保護對象生活處境更顯艱鉅，金門地檢攜手金門高分...

少校媳出軌 公公訴諸媒體挨告 怒駁：怕她中反間危國安

國防部政治作戰局的女少校出軌徐姓保險員，她的公公、知名洪姓骨董商主動向媒體爆料受訪，大談女少校出軌經過、花費揮霍無度等私...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。