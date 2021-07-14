金門司法三會攜手合作 關懷弱勢協助共度難關

新冠肺炎防疫等級持續維持第三級警戒狀態，疫情衝擊各行各業，原位處弱勢的司法保護對象生活處境更顯艱鉅，金門地檢攜手金門高分檢近期提供弱勢受保護管束人慰問金及關懷物資，以實際的動作，讓弱勢的受保護管束人及更生人獲得即時的關懷及援助，讓他們超感激的。

隨著疫情持續延燒，為提升關懷弱勢量能，金門地檢署在檢察長戴文亮的指示下，攜手金門高分檢，結合轄區內司法保護三會，「加強」「加碼」關懷弱勢之受保護管束人、更生人及馨生人(犯罪被害人)，此外，金門縣榮譽觀護人協進會理事長蔡育仁及財團法人犯罪被害人保護協會福建金門分會主委莊水池更主動捐贈慰問金、米、油、麵線，協助這些弱勢的社會的邊緣人。

據了解，福建更保也提供物資及慰問金，由地檢署觀護人室偕同福更保及犯保金門分會，運用「抗疫關懷箱」，打包生活及防疫物資，提供「關懷慰問金」每人2000元，以郵寄、宅配及匯款方式提供給經調查列冊之弱勢服務對象，此外，也協助弱勢更生人及馨生人將自營產品納入法務部司法保護商家行列，列為「紓困採購團」採購對象，提供更多元的行銷通路，協助他們度過難關。