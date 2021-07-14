DNA查出16年前2起性侵案 男子判刑9年定讞

陳姓男子民國90、91年在桃園犯下2起侵入住宅性侵案，警方106年間藉DNA比對查出陳男涉案。二審法院依侵入住宅強制性交罪判處陳男9年徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。

依據歷審判決指出，陳姓男子因強盜案入監，90年間利用花蓮自強外役監准許返家探親機會，侵入桃園市一處民宅性侵女子得逞；91年間，已假釋出獄的陳男闖入另間民宅性侵女子得逞。

警方接獲2名被害女子報案，皆採集檢體送驗；106年間，陳男因另涉及其他案件，經警方採集唾液送驗，內政部警政署刑事警察局建檔DNA資料同時與資料庫進行比對，查出陳男涉及發生於90、91年間性侵案。

一審台東地方法院依2個侵入住宅強制性交罪，判處陳男有期徒刑9年；案經上訴，二審由台灣高等法院花蓮分院審理，陳男辯稱90年間的案件是性交易糾紛，否認性侵，另完全否認涉及91年間性侵案。

二審認為，2名被害女子指述可採，又有DNA比對資料等證據為證，認定陳男犯罪事證明確。

二審指出，陳男入監服刑及假釋期間未思悔改收斂，反而利用自強外役監准許返家探視及假釋期間，犯下侵入住宅強制性交罪，手段惡劣並破壞社會治安重大。

二審審酌陳男犯後否認犯行，未見絲毫悔意，惡性甚重，不宜輕縱，仍判刑9年，並應於執行前入相當處所強制治療至治癒為止，但最長不得超過3年。

陳男不服二審判決提起上訴，但最高法院認為，二審判決並無違背法令，日前駁回上訴，全案定讞。