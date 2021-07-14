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少校媳出軌 公公訴諸媒體挨告 怒駁：怕她中反間危國安

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

國防部政治作戰局的女少校出軌徐姓保險員，她的公公、知名洪姓骨董商主動向媒體爆料受訪，大談女少校出軌經過、花費揮霍無度等私生活，女少校認為公公損害她的社會評價提告；洪男指他是陳述事實，他擔心女方任職機敏單位，外遇恐中「反間計」危害國安才向媒體爆料，但高雄地檢署不採信洪說法，依加重誹謗罪嫌起訴。

任職國防部政治作戰局擔任測謊官的女少校，2014年與洪姓同事結婚，但婚後3年因出軌徐姓前男友，與先生在2017年調解離婚，徐男也因侵害洪男配偶權，被台南簡易庭判賠30萬元。

但離婚三年後，洪姓骨董商去年底認為兒子感情遭到前媳婦背叛，加上長孫改名、改姓等問題，公開接受多家媒體採訪，大談前媳婦出軌的過程，還提到女方花費、揮霍無度等，指控金錢觀念與兒子存在極大落差。

新聞曝光後，女少校好友轉告她私生活躍上媒體版面，女方認為前公公指控她外遇、花費揮霍無度等，已經嚴重貶損她的社會評價，因此提告洪男妨害名譽。

洪偵查時指她是陳述事實，女方要將長孫改名換姓，地址遷到台南就是要她絕子絕孫；而且女方任職國防部，應該有高的道德標準，他擔心外遇恐會中「反間計」，洩漏國防機密影響國家安全，才會上媒體將此事報導出來。

檢方後來依據台南地方法院簡易庭、報導內容等，認為女少小確實有婚姻外的不正當男女關係。檢方認為，洪男依據事實影射女方外遇、揮霍無度，會使人對女方產生品行不端的不良觀感，顯以損及女方名譽，雖然女方是軍人，非公眾人物，品行與公共利益無關，但不能依洪所說的是事實，就讓他免於刑責，因此依加重誹謗罪起訴洪男。

高雄知名洪姓骨董商將前媳婦出軌、私生活內容上媒體爆料，今被高雄地檢署依加重誹謗罪起訴，圖為國軍演訓畫面。記者張議晨／攝影
高雄知名洪姓骨董商將前媳婦出軌、私生活內容上媒體爆料，今被高雄地檢署依加重誹謗罪起訴，圖為國軍演訓畫面。記者張議晨／攝影

出軌 外遇 國防部

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