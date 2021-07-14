受刑人回家探親再闖屋性侵2女 還謊稱被害人是「流鶯」

男子陳明輝20年前趁花蓮自強外役監返家探親、假釋期間，到桃園強行闖入獨居婦人、女大學生租屋處性侵得逞，事隔多年比對DNA才依法送辦，一、二審依侵入住宅強制性交罪判他9年徒刑，執行前要入相當處所治療，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，陳明輝因強盜案件在自強外役監服刑，2001年7月14日獲准返家探親，卻假借問話的機會，見婦人獨自在家，強行架住婦人拖進屋內性侵得逞。

陳明輝假釋出監後，2001年元旦上午10時許，闖入女大生住處，用浴巾蓋住使女大生不能反抗，伸手摸胸再性侵得逞；婦人、女大生案發當天均報警處理，而陳明輝2017年犯另案被警方採集唾液送驗，比對DNA後揭發2件性侵案，檢方依法起訴。

陳明輝否認犯行，辯稱婦人是流鶯，因費用兩人發生爭吵，「那只是性交易，我沒有違反婦人意願」；另稱他假釋出監後因吸食過多海洛因，導致不舉、無法勃起，他不可能性侵女大生。

判決指出，因被害婦人2013年過世，女大生則因事件久遠，且已有家庭，不想要讓家人知道她不堪的過往，接到案件相關訊息讓她壓力很大，嚴重失眠，她希望不再追究案件，也不願出庭作證。

法院依承辦警員等證詞、證據、被害人當時的供詞，且醫院鑑定認為陳明輝對女性有部分強暴迷思，比如女性打扮性感，就表示很想跟男性發生性關係等，有中度再犯風險，智能正常具可治療性。