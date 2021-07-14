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前男友剛分手新歡就現身 嗆辣女揪友廟前輪流圍毆洩憤

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓女子在前年8月間逛夜市時，巧遇剛分手不久的林姓前男友，帶著新女友逛夜市，李女不滿認為林「劈腿」，當場呼林一巴掌，離開後李女向吳姓男子哭訴，要求幫忙「討公道」，李女向林藉口要道歉約出後，吳率一幫人先在夜市質問林，並徒手毆打，接著再強押林至太平區一家宮廟前，輪流對林拳打腳踢，林報案後，警方循線查獲李女等9人到案，台中地院審結，依傷害罪，判4月至3月不等徒刑，得易科，部分涉案人依情節，獲緩刑。

判決指出，李姓女子（21歲）在2019年間與林姓男子分手，但李女在同年8月間與友人逛太原夜市時，發現林明明才剛分手不久，身邊卻已出現新歡廖姓女子，李女認為遭到劈腿，氣憤難耐，當場打了林一巴掌，李女接著向吳姓男子哭訴，吳允諾替李女討公道，並通知多名友人到場。

李女利用通訊軟體，假借要向林姓男子道歉為由，約在該夜市的停車場一見，林沒想到現身後，看到李女與吳姓男子等9人，已經在場，李女仗著人多，不斷質問林「為何要劈腿？」，過程中李女不滿林的回應，吳等人就不斷對林拳打腳踢，打了一輪之後，李女不滿意，提議到太平區代金天仙宮前的廣場，繼續談判。

林姓男子表明不願配合前往，但仍被李女等人押上車後帶往該處，林抵達後，又被吳等人，以持球棒、徒手、腳踹等方式毆打，造成林全身有多處受傷，受有腦震盪等傷勢，林被痛毆報警，警方循線帶回李女等涉案9人。

涉案人除了李女辯稱，她沒有打人，其他人打人時，她還有制止大家「不要打了」，不過其他涉案人都承認有打人，且在打人過程中，李女都在旁質問。

台中地院審結，認定李女等9人涉傷害罪，分判3月至4月不等徒刑，得易科，其中陳姓、紀姓涉案人已承諾賠償10萬元給林，獲緩刑2年，李女因也與林達成調解，取得原諒，也獲緩刑宣告，可上訴。

台中市李姓女子不滿前男友疑似劈腿，找來吳姓男子等人圍毆前男友理論，台中地院判涉案9人3月至4月不等徒刑，其中李女等3人獲緩刑。圖／報系資料照
台中市李姓女子不滿前男友疑似劈腿，找來吳姓男子等人圍毆前男友理論，台中地院判涉案9人3月至4月不等徒刑，其中李女等3人獲緩刑。圖／報系資料照

夜市 分手 傷害罪

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