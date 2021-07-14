30年前拉法葉案已准沒收3億美元 更一審今再准5億美元

台北地方法院審理前特偵組聲請單獨沒收拉法葉購艦案、已故軍火商汪傳浦藏於海外的犯罪所得案，認定汪妻葉秀貞與子嗣們名下9億零14萬美元佣金，屬不法所得，2017年裁定沒收，最高法院裁准3億多美元，另1億多美元部分（其餘為孳息）發回。台灣高等法院更一審今准許本金加利息共5億2074萬8645美元，但其中本金4億8719萬多美元要從2017年另外計算利息。

汪傳浦與海軍前上校郭力恆等自1991年起，因拉艦案取得鉅額回扣，郭被以收取回扣罪論處判決確定。汪2009年5月8日遭台北地院通緝，滯留海外，2015年1月20日死亡，北院公訴不受理。2016年7月1日沒收制度施行後，才能就汪的犯罪所得審理。

北院認為，汪傳浦將收取的佣金匯至葉秀貞、4名兒女汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲和汪家家族所開設的「EUROMAX」、「SABLEMAN」、「LUXMORE」海外公司可動用的帳戶；法院以這些款項是因汪傳浦違法無償取得，應予沒收。

北檢和葉秀貞後來抗告，高院將爭議款分為本金與孳息兩大部分，孳息又區分為流入瑞士、列支敦士登、奧地利、英屬澤西群島、盧森堡、英屬曼島6國部分和另外9個國家部分兩塊。高院指出，法商Thomson公司與開泰公司（汪傳浦為實際負責人）簽立協議書，約定將拉法葉艦軍購案的回扣匯入汪的銀行帳戶內，共計5億1594萬9239.92美元。因郭力恆部分已執行2875萬6431.2美元，剩餘犯罪所得約美金4億8719萬2808.72元應沒收。

最高法院去年10月31日裁定，檢方聲請沒收犯罪所得其中本金3億1253萬9913.44美元確定；另外，本金1億7465萬2895.28美元以及孳息發回高等法院更為裁定。

高院更一審辯論時，汪家律師質疑檢察官提出的金額都只是「估算」，且計算公式「可調整」，質疑不公平也不合理。高檢署公訴檢察官表示，囿於部分國家拒絕提供司法互助的外交現實，才未能逐筆精算利得金額。律師一度試探願調解或和解，檢察官邱智宏、劉怡靜認為不宜而破局。

邱論告指海軍有購艦需求，但汪傳浦與法國廠商有佣金協議，促成購艦「由韓轉法」，汪與海軍前上校郭力恆也協議佣金，並由汪分配回扣；依照分工計畫，促成購艦後，郭的犯罪行為即完畢。郭後來另涉靖海計畫貪瀆案遭押，檢方認為這不改變汪、郭共犯關係，汪收取的款項，自始至終都是拉法葉艦弊案回收款。

汪家律師徐履冰認為沒收爭議在於郭力恆1993年12月18日遭押「後」，汪與郭算不算共犯？徐認為汪不是公務員，佣金不該被認為是不法所得，要檢方舉證清楚。

檢方表示，因外交現實，導致無法精算利得金額，如一些國家不提供司法互助，或因文件殘缺、國外已逾保存資料期限而銷毀等因素，未得取得完整銀行資料，不得已才「估算」。檢方稱汪家人若認為估算有誤，大可提出交易明細核對，莫非早就賺取遠高於估算認定的間接利得數額，才不願提出明細？