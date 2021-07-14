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砍母頭顱扔下12樓一度判無罪 高院更一審改處無期徒刑

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砍母頭顱扔下12樓一度判無罪 高院更一審改處無期徒刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子梁崇銘拿開山刀弒母，將母親頭顱從12樓住處往下扔，一審認為他因吸毒致辨識行為能力降低，依殺直系血親尊親屬罪判無期徒刑，台灣高等法院認定梁當時無辨識能力，改判無罪、責付桃園市衛生局，引發軒然大波。高院更一審今撤銷原判決，但仍處無期徒刑，褫奪公權終身。

梁男（36歲）是家中老么，排行第五，上有哥哥姊姊4人。梁有詐欺、恐嚇前科，18歲時就當詐騙集團車手被抓，25歲時加入何姓詐欺集團當「車手頭」，也曾與多名友人在中壢的摩鐵開毒趴，被警方查獲兩次。2018年10月18日晚間，梁吸毒後精神不穩，拿開山刀、菜刀、西瓜刀朝母親（67歲）猛砍37刀，再將斬下的頭顱拋下樓；鄰居看到掉在社區中庭的人頭，嚇得報警。警詢時，梁胡言亂言，說母親歧視他，又說有人不愛他，對行凶動機避重就輕。

梁一審遭處無期徒刑，上訴審卻逆轉無罪。高院前審指梁是因多重毒品導致行為易常，且卡西酮類是新興毒品，會誘發急性精神病症發作，殺人是在卡西酮物質作用最强期間。又該症狀起始時間及消失時間短暫而快速，所以沒有證據可以證明被告有再犯或有危害公共安全之虞。

最高法院以台大、法醫研究所鑑定沒有指明梁吸毒時間點，上訴審也未傳鑑定人說明或再次鑑定等理由，認為二審速斷，撤銷爭議判決、發回更審。

高院更一審言詞辯論時，高檢署公訴檢察官呂光華直指梁根本沒有受精神疾病影響。呂先詢問梁「母親是否有男朋友？」再質疑他的身上沒有刀傷，梁母也沒有拿刀砍他，何以2把菜刀和開山刀上會有他的血跡？

檢察官指死者的衣服被拉到身後，做媽媽的怎麼會弄到赤裸前胸面對兒子？檢方表示，梁母的胸前有「割傷」，而且上下唇因被劃開12公分而分離，顯示行凶者完全控制被害人，死者被凌虐而死。檢方批這樣的手法根本不像是精神失常者所為。

檢方表示，梁崇銘的三姊證稱弟弟精神正常，沒有服用精神藥物，但有喝小酒的習慣，但高院前審竟刻意忽略她長達20頁的證詞，僅取其中的7句話，分明是「放大不具意義的話」以作為無罪判決的基礎。

檢察官認為梁崇銘在犯案前只是酒品不佳，不是精神異常，為了脫罪而說謊，而鑑定機關又輕易相信他的意見；檢方指梁「選擇性失憶」不可饒恕，建請合議庭處以死刑。

梁崇銘則說從頭到尾都不知道自己做什麼，他希望能早點去向媽媽說「對不起」。

高等法院更一審回復上訴程序，今雖撤銷一審認定，但仍處梁無期徒刑，褫奪公權終身。本案還可再上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

毒品人口梁崇銘拿刀砍下母親的頭顱，從12樓高處拋下社區中庭。記者王宏舜／攝影
毒品人口梁崇銘拿刀砍下母親的頭顱，從12樓高處拋下社區中庭。記者王宏舜／攝影

吸毒 檢察官 車手

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