警不滿被罵要男「去跟法官講」 社維法送辦法官卻不罰

彭姓男子今年4月深夜在新竹市騎機車未兩段式左轉違規，遭一旁巡邏員警攔停盤查，依規開單告發，期間彭脫口對員警說「不開巡邏燈就要這樣開單，腦袋不知道在裝什麼」，被員警認定罵警，彭雖否認、道歉，員警仍回「沒有機會了，罵警察很好玩嗎？」「你去跟法官講」，將彭依社維法送辦。新竹地院法官認為，彭僅是對員警的執法方式不以為然，且彭當時說話音量低，非大聲咆哮怒罵，裁定不罰。

經查，彭男當天騎機車行經新竹市一處路口，因為依兩段式左轉，遭警方認定違規攔停，依規開單告發。期間，彭質疑警方執行勤務未開巡邏燈，脫口說出「下次停紅綠燈記得把你的巡邏燈也打開阿，不開巡邏燈就要這樣開單，腦袋不知道在裝什麼」，被員警認定罵警，呼叫支援。

彭男否認罵警，但員警仍不滿彭的言詞，告知要依社維法法辦，稱彭「可以再提高層次。」彭再度質疑警方巡邏未開巡邏燈，遭員警回「誰跟你說我們一定要開巡邏燈，法律有規定是不是，我在那邊好好的等紅燈，你自己要在我前面違規」。

最後彭向員警道歉，但員警認定他於公務員依法執行職務時，以不當言詞相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度，將彭依違反社維法85條第1款送辦。