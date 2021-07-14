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崁頂鄉代會前主席郭茂良 涉貪發監前臉書宣洩不滿

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

無黨籍屏東縣崁頂鄉代表會前主席郭茂良，被控收受人事賄賂，一、二審依貪汙治罪條例皆判刑7年8個月，褫奪公權5年，並違反多起政府採購法，得易科罰金部分，應執行有期徒刑3年，最高法院6月23日駁回上訴定讞，屏東地檢署啟動確保執行程序行動，郭昨天到案發監執行，屏東縣選委會已公告由同選區無黨籍的郭建清遞補空缺。

崁頂鄉民代表會本屆原有11席鄉代，前任副主席林順義意外身故後，因不符賄選或受褫奪公權判決確定等法規遞補要件，目前維持10個席次，郭茂良被縣府解除鄉代職務，由同選區落選頭、56歲的前鄉代郭建清遞補。

屏東地檢署表示，郭茂良判刑確定後，即以電子傳輸方式限制郭出境 ，於7月5日指揮東港警分局查訪郭茂良確認現住地，並通知郭8日起至12日止，每日上午10時準時至崁頂派出所報到，於昨天上午10點報到執行，已發監服刑。

郭茂良得知上訴遭駁回後，本月初即透過臉書宣布請辭主席並表達對判決的不滿和委屈，「司法的判決我無法認同和接受，只聽一個人的講法，卻對事證完全無參酌就認定是共犯，今日起我辭去代表會主席職位，判決讓我已無顏面面對職務，感謝鄉親朋友一路的支持，4國小一國中8個村我已盡最大的努力改善和改造，所留下的足跡一切會是我人生的政治成績單，在此一鞠躬，感謝大家」。

無黨籍屏東縣崁頂鄉代表會主席郭茂良被控貪汙案，最高法院6月23日駁回上訴定讞，屏東地檢署啟動確保執行程序行動，昨天到案發監執行。記者潘欣中／翻攝
無黨籍屏東縣崁頂鄉代表會主席郭茂良被控貪汙案，最高法院6月23日駁回上訴定讞，屏東地檢署啟動確保執行程序行動，昨天到案發監執行。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 東港 選委會

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