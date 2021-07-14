人妻依偎小王床上曬甜蜜照 曝光辯夫不履行夫妻義務

王姓人妻私下和吳姓男同事到花蓮玩，還在民宿同房過夜，隔天一早2人依偎彼此合照，事後王的先生目睹才驚覺枕邊人出軌；王女被婆婆質問下跪痛哭，坦承「和同事發生關係」，事後又辯稱是老公「沒履行夫妻義務」才講氣話。法院不採信王女所辯，判王、吳應賠王夫5萬元，可上訴。

王的先生主張，和妻子結婚4年並有1個小孩，吳男是他老婆的同事，2019年11月25日2人竟私下偷約到花蓮遊玩，晚上還入住民宿睡同個房間，並拍下同床共宿的照片，他認為家庭遭介入，配偶權被侵害，精神上痛苦不堪對妻子、吳男求償50萬元。

王女抗辯稱，當時獨自到民宿入宿，但吳男並沒有留下來過夜，照片則是2人參加朋友KTV聚會時在沙發上拍攝，吳男則說當時已經喝醉。

法院比對王女入住民宿資料，與手機照片上顯示時間吻合，可見2人當時在民宿過夜後，一早7點多在床上依偎拍攝，而根據常理判斷，王、吳應是在民宿一同過夜同宿，一早醒來才在床上拍攝。

另根據王夫提出的錄影畫面，王女當時自稱，婆婆拿著那張照片質問她，自己則表示「和公司的人發生關係」並下跪道歉痛哭，對此，王女雖抗辯說是老公「沒履行夫妻義務」，才在他母親質問時講氣話，事實上並未和吳男發生關係。

但法院認為，王女下跪道歉、哭泣是事實，依據常情，王女顯然是因和公司同事發生親暱關係，而心聲愧疚才會如此，難認她是被婆婆質問時而故意虛構，不採信其辯詞。