快訊

唐鳳系統鬧烏龍傍晚突更正 「單選AZ疫苗者」僅6.3萬人

審判長遭疑禮遇石木欽 開庭前懲戒法院已聲明

中央社 / 台北13日電

前公懲會委員長石木欽懲戒案首次開庭前，有人貼文指審判長若准石木欽委任代理人出庭，有禮遇之嫌；懲戒法院當時聲明，准不准為審判長訴訟指揮權，會依法決定，外界應予尊重。

未料，審判長准石木欽委任代理人出庭，遭監察院據以認為有禮遇等情，本件審判長、受命法官、陪席法官及2名參審員有偏頗，並於今天開庭時突然聲請迴避，使今天起案件審理喊卡；後續依法應由另個合議庭調查後裁定，在迴避案裁定確定之前，本案停止審理程序。懲戒法院將受理分案聲請迴避案，暫無回應。

全案緣於，司法院人事審議委員會民國108年9月認定石木欽與友人翁茂鍾不當往來等，違反法官法、法官倫理規範與法官守則等，情節重大，決議移送監察院；監察院去年8月彈劾石木欽，案件由懲戒法院職務法庭審理。6月29日首次開庭。

1名律師於6月19日投書媒體指出，據聞石木欽將不出庭，委由律師代理；此是否已得到審判長許可？若得許可，如此禮遇等語。

懲戒法院當天為此發布新聞稿指出，依職務法庭懲戒案件審理規則第13條第1項規定：「被付懲戒人應親自到庭。但經審判長許可者，得委任代理人一人到庭。」被付懲戒人得否委任律師代理到庭，屬於審判長的訴訟指揮權，審判長於個案中本得依法決定，公務員懲戒法也有相同規定。本於審判獨立，外界對於審判長的訴訟指揮權限，應予尊重，不能擅自臆測本案即屬「禮遇」。

懲戒法院還說，本案合議庭成員除3位職業法官外，尚有2位參審員共同參與審理，且本案合議庭相關審理作為，皆屬合議庭的審判核心事項，各界應尊重合議庭對於個案的判斷及決定，希望社會大眾能留給司法審判應有的公平、公正及實踐司法正義的純淨空間。

石木欽 司法院 監察院

延伸閱讀

石木欽案明傳喚翁茂鍾 司改會：籲修法公開審理為原則

告不成司法院長許宗力…石木欽的律師：法院失格

石木欽告司法院長許宗力誣告 台北地院駁回

石木欽懲戒案6爭點 將傳喚翁茂鍾、監察院處長

相關新聞

襄理捲入押匯案28年獲無罪！第一銀行要賠504萬退休金

第一銀行中山北路分行前襄理柯芳澤42年前捲入押匯案遭押925天，案經多年審理，更十二審改判他無罪，最高法院2007年駁回...

影／監察院突聲請合議庭迴避 石木欽律師：阻撓訴訟不可取

前公務員懲戒委員會委員長石木欽被控擔任最高法院法官等職務期間，與涉訟當事人翁茂鍾不當接觸，還以妻兒名義買進翁的公司股票，...

婦車內找座位摔破頭17天後亡 客運司機過失致死起訴

李姓大客車司機去年駕駛國道客運，涉嫌未注意乘客上車後有無坐穩，就開車行駛，導致楊姓婦人重心不穩跌進樓梯間，頭部撞到扶手欄杆，就醫17天後因顱內出血併發肺炎死亡，肇事的司機遭依過失致死罪嫌起訴。

婦人為了疫苗接種到衛生所咆哮 南警依違反社維法裁罰

50歲蔡姓婦女擔心16歲女兒還沒有接種新冠肺炎疫苗，今天中午跑到台南市中西區衛生所詢問，衛生所人員解釋16歲還沒有開始預...

疫情滯銷棄腐壞豬肉 涉案5人各2萬交保

疫情期間，宜蘭縣林姓商販因進貨的豬肉滯銷，又遇到冷凍庫故障，導致肉品變質，他7月3日便夥同4名親友，在壯圍鄉美福大排舊港...

幸福人壽弊案連環爆 鄧文聰賤賣信義1土地再遭起訴

前幸福人壽董事長鄧文聰弊案連環爆，鄧昨天才被因挪用幸福人壽資產遭台北地檢署依洗錢罪起訴，檢方又查出，幸福人壽於2009年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。