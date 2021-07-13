審判長遭疑禮遇石木欽 開庭前懲戒法院已聲明

前公懲會委員長石木欽懲戒案首次開庭前，有人貼文指審判長若准石木欽委任代理人出庭，有禮遇之嫌；懲戒法院當時聲明，准不准為審判長訴訟指揮權，會依法決定，外界應予尊重。

未料，審判長准石木欽委任代理人出庭，遭監察院據以認為有禮遇等情，本件審判長、受命法官、陪席法官及2名參審員有偏頗，並於今天開庭時突然聲請迴避，使今天起案件審理喊卡；後續依法應由另個合議庭調查後裁定，在迴避案裁定確定之前，本案停止審理程序。懲戒法院將受理分案聲請迴避案，暫無回應。

全案緣於，司法院人事審議委員會民國108年9月認定石木欽與友人翁茂鍾不當往來等，違反法官法、法官倫理規範與法官守則等，情節重大，決議移送監察院；監察院去年8月彈劾石木欽，案件由懲戒法院職務法庭審理。6月29日首次開庭。

1名律師於6月19日投書媒體指出，據聞石木欽將不出庭，委由律師代理；此是否已得到審判長許可？若得許可，如此禮遇等語。

懲戒法院當天為此發布新聞稿指出，依職務法庭懲戒案件審理規則第13條第1項規定：「被付懲戒人應親自到庭。但經審判長許可者，得委任代理人一人到庭。」被付懲戒人得否委任律師代理到庭，屬於審判長的訴訟指揮權，審判長於個案中本得依法決定，公務員懲戒法也有相同規定。本於審判獨立，外界對於審判長的訴訟指揮權限，應予尊重，不能擅自臆測本案即屬「禮遇」。

懲戒法院還說，本案合議庭成員除3位職業法官外，尚有2位參審員共同參與審理，且本案合議庭相關審理作為，皆屬合議庭的審判核心事項，各界應尊重合議庭對於個案的判斷及決定，希望社會大眾能留給司法審判應有的公平、公正及實踐司法正義的純淨空間。