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疫情滯銷棄腐壞豬肉 涉案5人各2萬交保
疫情期間，宜蘭縣林姓商販因進貨的豬肉滯銷，又遇到冷凍庫故障，導致肉品變質，他7月3日便夥同4名親友，在壯圍鄉美福大排舊港排水門附近非法傾倒2.15公噸腐敗豬肉。宜蘭地檢署分案調查，今日通知林男、阮女等5人到案，依違反廢棄物清理法，諭知每人各2萬元交保。
檢察官林禹宏指揮偵辦，在宜蘭縣警局刑警大隊、礁溪分局、縣府環保局、水資處等單位調查發現，林姓商販向宜蘭肉品市場購買毛豬肉雖然合法，但疫情三級警戒期間，進貨豬肉滯銷，加上冷凍庫故障釀肉品腐壞，找來3名家人、同住阮姓友人商議，選在3日晚上9點多到11點期間，兩度以貨車載運至排水溝棄置。
大量腐敗豬肉皮、肉塊經日曬發出惡臭，加上該地下游種植哈密瓜、白蒜、青蔥等經濟作物，居民看到罵聲連連，趕緊通報縣府清理。檢方認為，林男、阮女等5人違反廢棄物清理法，犯罪嫌疑重大，因無逃亡、勾串及湮滅證據之虞，每人以2萬元交保。
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