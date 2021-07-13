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幸福人壽弊案連環爆 鄧文聰賤賣信義1土地再遭起訴

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

前幸福人壽董事長鄧文聰弊案連環爆，鄧昨天才被因挪用幸福人壽資產遭台北地檢署依洗錢罪起訴，檢方又查出，幸福人壽於2009年間，因違法持有的D1土被金管會限期處分，但鄧涉嫌將每坪500萬元的D1土地，以每坪336萬元低價，賤賣給自己實質掌控公司，檢方今日再依違反保險法特別背信罪將鄧起訴。

幸福人壽在2007年間，以3.6億餘元購買取得信義區D1土地部分，因違反「保險公司進行不動產投資，應以即時利用並有收益」規定，金管會要求限期改善無效，裁罰180萬元，要求半年內處分D1土地。

當時D1土地已漲到每坪至少500萬元，鄧文聰卻虛構當時行情價，以平均每坪336萬元的總價5.1億元賣出，土地登記在鄧文聰實質持有的富翔開發國際公司名下，等於把北市精華土地從幸福人壽賤賣給自己。

鄧文聰因涉及掏空幸福人壽67億多元案遭判刑27年，目前入監服刑，台北地檢署查出，鄧利用幸福人壽資產向瑞士百達銀行(PICTET)借貸5900萬美元，其中1600萬美元回到台灣，用來購買信義區D3土地，部分資金則匯至可掌控的富創公司，檢察官調查認為兩者有相牽連關係，昨天依違反保險法特別背信、洗錢罪追加起訴鄧。

有「全台最貴停車場」之稱的「信義計畫區D3街廓」今年4月23日以102億餘元為底價，在台北地方法院執行三拍，吸引元利建設集團總裁林敏雄、龍巖集團總裁李世聰兩強爭奪，最後由元利建設及林敏雄共同以112億餘元得標，換算每坪金額約726萬元。

幸福人壽前董事長鄧文聰。圖／本報資料照片
幸福人壽前董事長鄧文聰。圖／本報資料照片

鄧文聰 保險 洗錢

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D3土地連環爆 前幸福人壽董座鄧文聰洗錢遭追加起訴

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