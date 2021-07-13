犯罪不想服刑稱與案1183接觸 法官駁：又沒確診

李姓男子犯罪，判刑確定，檢察官命令他發監執行，李聲明異議表示，懷疑自己與新冠肺炎「案1183」有接觸、且有發燒，不想服刑，台北地方法院認為，李提的證據不能證明確診，沒有不能執行的事由，駁回異議。

李犯下多罪。其強制罪判刑10月，詐欺罪判刑5月，恐嚇罪判刑3月，訂應執行刑有期徒刑9月，今年2月18日判決確定，檢察官發指揮書要他4月27日報到執行。

李聲明異議說，他曾前往桃園機場附近景點，一度發燒，因疫情嚴峻，診所建議他先在家中休息，如連續發燒再轉診大型醫院檢查 ，請求暫緩執行，但檢察官不准。

李說，今年5月8日至11日他又發燒，且疑似接觸「案1183」，想再於大型醫院做正式篩檢；他說，防疫層級已拉高，他住在桃園，去台北會製造防疫破口，後果不堪設想，對檢方駁回處分聲明異議。

法官調查，李雖然聲稱曾發燒，但根據醫囑建議，只要求他在家休養，並未診斷出李罹患新冠肺炎，衛生機關也未匡列李，對李採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療等防疫措施。

法官認為，李自稱「可能」確診，與刑事訴訟法「現罹疾病，恐因執行而不能保其生命者」規定不符，檢察官否准他延後執行，沒有違法裁量。