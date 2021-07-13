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台積電員工確診足跡曝光 活動遍及竹苗地區

找美女荷官直播開賭 男開業不滿一月就被新莊警查獲

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

25歲莊男找來21歲賴女、24歲張女擔任荷官，利用網路直播經營線上推筒子賭場，新莊警分局日前接獲線報，11日凌晨前往直播現場，當場逮到正在線上與賭客大玩推筒子的三人，並循線查緝一名28歲吳姓賭客，詢後將4人依賭博罪嫌移送。

據了解，莊男看準疫情期間賭客少出門，租來一間一樓有倒閉娃娃機店做掩護的地下室當賭場，再以一天1200元的代價找來兩名美女荷官，利用網路直播經營線上賭場，賭客採會員制，必須確認身分後才能加入直播群組、參與賭局，莊男每把賭注抽頭5%，賭金都用匯款。

未料開業不滿一個月，新莊警分局中港派出所便接獲線報，經多日觀察，11日凌晨前往直播現場埋伏，當場逮到賴女、張女正透過直播開賭局，而莊男則是在一旁看電視順便觀看監控。

警方調查，發現賭客群裡有多達近兩百名賭客，目前已循線查緝到一名吳姓賭客，詢後4人皆依賭博罪嫌移送，將持續追查群組裡其他賭客，依法通知到案說明。

荷官賴女利用直播與賭客開局玩推筒子，每把抽取5%抽頭金。記者柯毓庭／翻攝
荷官賴女利用直播與賭客開局玩推筒子，每把抽取5%抽頭金。記者柯毓庭／翻攝
莊男找來正妹賴女（左）與張女擔任荷官，吸引賭客下注。記者柯毓庭／翻攝
莊男找來正妹賴女（左）與張女擔任荷官，吸引賭客下注。記者柯毓庭／翻攝
警方接獲線報前往查緝，果然逮到三人正透過直播與賭客線上開賭。記者柯毓庭／翻攝
警方接獲線報前往查緝，果然逮到三人正透過直播與賭客線上開賭。記者柯毓庭／翻攝

網路直播 賭場 賭博

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