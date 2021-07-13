找美女荷官直播開賭 男開業不滿一月就被新莊警查獲

25歲莊男找來21歲賴女、24歲張女擔任荷官，利用網路直播經營線上推筒子賭場，新莊警分局日前接獲線報，11日凌晨前往直播現場，當場逮到正在線上與賭客大玩推筒子的三人，並循線查緝一名28歲吳姓賭客，詢後將4人依賭博罪嫌移送。

據了解，莊男看準疫情期間賭客少出門，租來一間一樓有倒閉娃娃機店做掩護的地下室當賭場，再以一天1200元的代價找來兩名美女荷官，利用網路直播經營線上賭場，賭客採會員制，必須確認身分後才能加入直播群組、參與賭局，莊男每把賭注抽頭5%，賭金都用匯款。

未料開業不滿一個月，新莊警分局中港派出所便接獲線報，經多日觀察，11日凌晨前往直播現場埋伏，當場逮到賴女、張女正透過直播開賭局，而莊男則是在一旁看電視順便觀看監控。