找美女荷官直播開賭 男開業不滿一月就被新莊警查獲
25歲莊男找來21歲賴女、24歲張女擔任荷官，利用網路直播經營線上推筒子賭場，新莊警分局日前接獲線報，11日凌晨前往直播現場，當場逮到正在線上與賭客大玩推筒子的三人，並循線查緝一名28歲吳姓賭客，詢後將4人依賭博罪嫌移送。
據了解，莊男看準疫情期間賭客少出門，租來一間一樓有倒閉娃娃機店做掩護的地下室當賭場，再以一天1200元的代價找來兩名美女荷官，利用網路直播經營線上賭場，賭客採會員制，必須確認身分後才能加入直播群組、參與賭局，莊男每把賭注抽頭5%，賭金都用匯款。
未料開業不滿一個月，新莊警分局中港派出所便接獲線報，經多日觀察，11日凌晨前往直播現場埋伏，當場逮到賴女、張女正透過直播開賭局，而莊男則是在一旁看電視順便觀看監控。
警方調查，發現賭客群裡有多達近兩百名賭客，目前已循線查緝到一名吳姓賭客，詢後4人皆依賭博罪嫌移送，將持續追查群組裡其他賭客，依法通知到案說明。
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