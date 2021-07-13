富康活力連鎖藥局非法輸入血氧機獲利百萬 檢約談7人

富康活力醫藥公司及旗下連鎖藥局，涉嫌從今年5月下旬從大陸地區輸入未取得醫療器材輸入及販賣許可的血氧機，販售約8百個給民眾，獲利119萬元。士林地檢署昨天搜索富康活力，通知蘇姓負責人等7人到案說明，訊後蘇男自願在官網道歉，並繳回犯罪所得，以50萬元交保候傳。

士林地檢署日前調查詔陽公司、澄希公司違法輸入血氧機案，新北市衛生局隨後通報富康活力藥局醫藥公司，七家連鎖藥局涉嫌販售未經查驗許可的血氧機，檢方繼續追查不法藥局及公司。

士檢指出，昨指揮台北市調處、會同食藥署、新北及基隆衛生局，持搜索票搜索富康活力醫藥公司及旗下連鎖藥局等7處，扣得未取得醫療器材輸入及販賣許可「醫療用血氧飽和測定儀（血氧機）」共 531 個、 進銷貨單據、網頁資料、帳冊等事證，並通知蘇姓負責人其莊姓妻子，及吳姓、莫姓、王姓、王姓、張姓等5名連鎖藥局負責人到案說明。

檢方調查，蘇男涉嫌以價格3百、4百元，從蝦皮、淘寶及亞馬遜購物網站，訂購血氧機，經大陸地區，輸入未經查驗登記與未取得輸入販賣許可的「血氧機」來台，從今年5月下旬以每個1490元，在新北市汐止區、中和區、新店區及基隆市七堵區的富康活力連鎖藥局及臉書粉絲專頁打廣告販售，統計迄今售出約８百個，犯罪所得合計約119萬餘元。

檢方指出，蘇等人坦承涉犯醫療器材法第25條、第62條，未經許可輸入及販賣醫療器材罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押之必要，蘇以50萬元交保，其餘6人請回，蘇已在今天繳回犯罪所得，且在藥局網站刊登道歉啟事。

富康活力官網道歉啟事指出，因新冠肺炎疫情急遽升高，血氧機供不應求，在努力尋找貨源時，錯誤從境外引進未經主管機關查驗登記的血氧機，交由富康活力藥局門市販售，致消費者權益受損，本公司向社會大眾及長期支持富康活力藥局的消費者致上最大的歉意。