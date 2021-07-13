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罹患思覺失調症男子殺死母親 一審判18年監護5年

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市患有思覺失調症的30歲李姓男子，去年10月間涉嫌持刀及鐵鎚、剪刀等殺死母親，台南地方法院今天依李對於直系血親尊親屬犯殺人罪，判處徒刑18年，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護5年，全案可上訴。

法官審酌，李罹患思覺失調症對李母產生被害妄想，認為李母干涉交友、強迫其服藥並將他送醫治療，心生不滿，質問她過程中發生些微爭執，怨恨情緒爆發萌生殺意，不顧母親養育恩情及愛護，驟下殺手，持利刃、鐵榔頭等8種器械猛力攻擊致她身中多達190處傷口，手段極為兇殘，被害人在驚懼痛苦下死亡。

法官考量李罹患思覺失調症長達10多年，因嚴重缺乏病識感，服藥順從性差，長期受到被害妄想等症狀影響，犯後於偵查階段坦承犯行，並稱「後悔了」、「想救媽媽但沒有救回來」，兼衡李父表示心情很難過、很矛盾，身為一個爸爸，希望給被告改過自新機會，希望被告有一天病情能好轉等一切情狀，量處其刑。

檢方調查，李因不滿母親干涉他交友，去年8月底，在住處內以碗丟砸母親，李母報警將兒子強制送往養院強制住院治療1個月。同年9月30日出院後，李母又要求兒子必須按時注射長效針，否則就要將他再送往療養院接受治療。

李累積諸多不滿情緒，去年10月22日晚間11點多，在住處一樓飯廳質問李母發生爭執，李先持利剪刺向母親，又再取出廚房水果刀刺殺，因用力過猛致水果刀折斷，李又從廚房取出檳榔刀及另一把水果刀刺殺，並取燈管打她身體，持鐵鎚拔釘部位敲打頭部，以電烙鐵尖部刺她。

因鄰居聽聞李母哀號呼救聲報警，員警據報於去年10月23日凌晨零點5分，進入屋內將李母緊急送醫，李母同一天凌晨1點54分，因多處銳器傷致肺臟、橫隔膜及肝臟刺創、全身大量出血不治。

罹患思覺失調症李姓男子涉嫌殺死母親，台南地院今天下午判處李徒刑18年。圖／本報資料照片
罹患思覺失調症李姓男子涉嫌殺死母親，台南地院今天下午判處李徒刑18年。圖／本報資料照片

思覺失調症 殺人

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