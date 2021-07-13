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襄理捲入押匯案28年獲無罪！第一銀行要賠504萬退休金

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

第一銀行中山北路分行前襄理柯芳澤42年前捲入押匯案遭押925天，案經多年審理，更十二審改判他無罪，最高法院2007年駁回檢方上訴確定；柯當年被記兩大過免職，除提給付薪資訴訟外，他也向第一銀行提給付退休金訴訟，台北地方法院判一銀應付504萬餘元，可上訴。

1979年一銀被「台運」等公司詐騙巨額押匯金，當時有15人被起訴，柯遭波及，一銀以「對於作業過程與銷帳方式均違反總行規定，擅自逾越權責，並未依規定簽註准駁，使本弊案擴大，情節重大」為由，將柯記大過2次免職。後來圖利罪修正，柯逆轉無罪，官司歷經28年。

柯芳澤因遭押聲請國賠，獲賠462萬5000元；無罪確定後，再提訴訟請求確認和一銀的僱傭關係存在，要求一銀給付薪資，柯除先前獲賠400萬元外，台灣高等法院今年2月再判一銀應給付880萬餘元，但最高法院廢棄發回更審。

柯芳澤另提給付退休金訴訟，認為他遭蒙不白之冤長達30年，終獲司法清白；依照一銀員工權益保障規定，若他未被免職，可擁有一銀轉民營化的357萬餘元年資結算補償金、134萬餘元公保投保年資損失補償金、12萬6千元未投保勞保的老年給付損害，要求一銀給付504萬餘元。

一銀認為柯芳澤提給付退休金訴訟罹於時效，且員工懲戒實施辦法中，除規定判決無罪員工應負值，補發停職期內的應支薪津外，停職人員沒有其他得行使的權利，盼法院駁回柯的請求。

台北地院認為，根據先前確定判決，可認定一銀轉民營化後，雙方僱傭關係仍存在；另柯獲無罪後，停職期間的工作年資權益，均不受一銀停職處分影響，認為一銀應給付年資結算權益補償金、公保投保年資損失補償金、未投保勞保的老年給付損害。

第一銀行。 記者季相儒攝影、本報資料照片
第一銀行。 記者季相儒攝影、本報資料照片

補償金 退休金 第一銀行

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