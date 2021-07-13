影／監察院突聲請合議庭迴避 石木欽律師：阻撓訴訟不可取

前公務員懲戒委員會委員長石木欽被控擔任最高法院法官等職務期間，與涉訟當事人翁茂鍾不當接觸，還以妻兒名義買進翁的公司股票，去年8月遭監察院彈劾，成史上彈劾層級最高的司法官。懲戒法院今續行言詞辯論，並傳羈押在台南看守所的翁遠距作證，但監院代表陳先成今卻聲請合議庭迴避，讓合議庭與石的律師傻眼。

陳先成表示，審判長吳景源和陪席法官林英志、受命法官曹瑞卿與參審員柯格鐘、蘇淑貞違反公平法院原則，執行職務顯有偏頗，因此聲請迴避。這也是參審員制度上路以來，首度有參審員被要求迴避的案例。

佳和實業前董事長翁茂鍾另因炒股被判刑1年，檢察官准予易服社會勞動，但台南市警麻豆分局官田分駐所官警包庇翁提早完成，翁涉犯使公務員登載不實罪，遭羈押禁見。因上次言詞辯論時，石木欽聲請翁茂鍾作證，職務法庭今特地提翁作證，但他在鏡頭前連講一句話的機會都沒有。

陳說，吳景源未經調查即認定石木欽「違法情事輕微」，且石在今年6月11日提出委任代理人聲請狀給懲戒法院，立即在當天就准予石在言詞辯論程序由代理人到庭。

陳稱根據審理規則，應是參酌刑事訴訟法第36條規定，也就是「最重本刑為拘役或專科罰金之案件，被告於審判中或偵查中得委任代理人到場」，除非被付懲戒人所涉違失情節輕微，審判長才能依法例外許可。陳也質疑，基層司法官也有這樣子的待遇嗎？

今天陳先成先是聲請吳景源迴避，受命法官曹瑞卿說明如此將無法再開庭，陳接著又說要曹瑞卿和陪席法官林英志、參審員柯格鐘與蘇淑貞都迴避。吳諭知退庭。

對於聲請參審員也要迴避的理由，陳說是「審判長偏頗，沒有糾正」。

石木欽代理人廖芳萱步出法庭時表示，上次合議庭就同意石可以不用到庭，監察院也認為審判長很資深、不需要迴避，今天卻突然言詞提出，大家都準備不及。

廖芳萱說，大家殷殷期盼翁茂鍾可以「講清楚」，但監院卻不提早說，讓大家白忙一場。她認為職務法庭屆時裁定亦可抗告，監察院是在拖延程序、阻礙訴訟。

廖說，懲戒法院許多人都是石木欽的同事，是否監院只要認為判決不利，就可利用這個說法來要求迴避？這不是可取的行為。她說，石選擇不到庭的一個原因，是因為他是許多法官的長官，如真的到庭還可能影響到他們，這也是他為何找代理人的原因，何況「法律本來就允許」。

監察院去年8月彈劾石木欽，指石從1997年至2017年間長期與翁茂鍾飲宴、球敘，也在翁涉訟期間以妻兒名義買進翁經營控制的怡安、聯亞公司股票。