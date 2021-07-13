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婦車內找座位摔破頭17天後亡 客運司機過失致死起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

李姓大客車司機去年駕駛國道客運涉嫌未注意乘客上車後有無坐穩，就開車行駛，導致楊姓婦人重心不穩跌進樓梯間，頭部撞到扶手欄杆，就醫17天後因顱內出血併發肺炎死亡，肇事的司機遭依過失致死罪嫌起訴。

起訴指出，李姓司機去年11月6日上午10時許，從台北市大同區駕駛國道客運往桃園南崁區，行經國道一路南向25公里500公尺重慶入口匝道處，李姓司機涉嫌未注意乘客有無坐穩妥，即駛動車輛，導致在啟聰學校站上車的楊姓婦人，往車輛上層尋找座位時，重心不穩往後跌至車輛上下層的樓梯間，頭部撞擊樓梯間的手幅欄杆，導致頭部外傷、後腦血腫約2x2公分傷口，17天後死亡。

根據桃園敏盛綜合醫院急診的檢傷紀錄顯示，楊婦當天中午12時許至桃園的醫院掛急診，下午1時許出院，不料，11月10日晚上8時許，因硬腦膜下出血合併中線偏移，導致意識改變嘔吐，再次前往同一家醫院急診，轉院台北榮總治療。

台北榮總的診斷證明指出，11月11日楊婦因硬腦膜下腔出血、顱內出血、顱骨骨折至醫院急救。11月23日凌晨0時許，因頭部外傷併發顱內出血，導致腦損傷併發肺炎死亡。

楊婦的兒子提告，經檢察官相驗後分案偵辦。李姓司機供稱，當日駕駛車輛未注意楊婦是否已坐下就開車，導致婦人跌進樓梯間，頭部撞擊手扶欄杆。

士林地檢署依警方的事故調查報告、客運上的監視器認定，楊婦上車後尚未坐穩，因車輛開動，重心不聞跌下樓梯間，頭部撞到扶手欄杆。再以相驗、解剖報告認定，因頭部外傷併發顱內出血，導致腦損傷併發肺炎死亡，死亡方式為意外。

檢察官認定，李姓司機當時無情狀不能注意，卻疏未注意乘客是否坐穩就使動車輛，涉犯過失致死罪嫌，依法起訴，全案李姓司機在肇事後偵查機關未發覺前，至警局製作肇事筆錄，表示願意接受裁判，建議法院依自首減刑。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

國道客運

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