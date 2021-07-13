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兄弟竊賊偷報關行進口貨 開箱傻眼驚見整箱「義肢」

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園鄧姓兄弟年紀輕輕卻四處行竊，把歪腦筋動到機場附近倉儲貨物，結伴溜進倉辦大樓的碼頭，隨機偷走1箱進口報關貨物，但回家開箱才發現裡頭裝的是「義肢」，由於太難銷贓竟直接扔掉。法院認為，2人正值壯年、四肢健全但前科累累，依竊盜罪各判4月、5月，可上訴。

檢警調查，鄧姓兄弟（26歲、23歲）去年9月18日傍晚6點多，騎乘機車雙載進入遠雄自由貿易園區地下室，並步行到倉辦大樓碼頭，由哥哥站在外面把風，弟弟則跑到存貨區偷受理報關的1箱貨物。

鄧姓兄弟得手後立即逃逸，回家開箱時才赫然驚見裡頭裝的是4支假肢、3支腳板，總價約5萬4000元，但因偷來的義肢太難銷贓，竟然就隨意扔掉丟棄，後來公司發現進口物缺失，經調閱監視器材發覺遭竊，並經航警局查獲2人移送。

檢方訊時，鄧姓兄弟坦承不諱，監視器畫面也拍下作案過程，檢方認為2人竊盜前科累累，這次再犯構成累犯，偵結依竊盜罪嫌將他們向法院聲請簡易判決處刑，建請從重量刑。

法院審酌，鄧姓兄弟正值壯年、四肢健全，竟不思憑藉己力，以正途賺取所需，而圖以不勞而獲方式竊取他人物品，欠缺對他人財產權尊重，依竊盜罪判哥哥、弟弟有期徒刑4月、5月。

鄧姓兄弟闖機場附近倉儲偷進口貨，拆封驚見是整箱義肢，無法銷贓就直接丟棄，法院依竊盜罪判2人各4月、5月。記者曾健祐／攝影
鄧姓兄弟闖機場附近倉儲偷進口貨，拆封驚見是整箱義肢，無法銷贓就直接丟棄，法院依竊盜罪判2人各4月、5月。記者曾健祐／攝影

竊盜 碼頭

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