工會理事長暫復職 神腦續循司法途徑釐清勞資爭議

3C通路商神腦工會理事長陳政國去年5月遭神腦以不適任為由解僱，台北地院裁定，神腦須暫時恢復陳政國職務。神腦今天表示，對陳政國的解僱屬合法有效，將續循司法途徑釐清本件勞資爭議。

神腦發聲明表示，陳政國因涉有以偽造文書、業務上登載不實等方法執行職務，顯不能勝任所擔任工作，神腦依勞基法第11條第5款予以資遣；勞動部109年勞裁字第15號裁決認解僱無效，台北地方法院依此於民國109年10月間，做成109年勞全字第34號定暫時狀態裁定，神腦予以尊重，暫時恢復陳政國職務。

聲明指出，針對本件勞資爭議及勞動部裁決，神腦分別以民事訴訟及行政訴訟救濟，其中民事訴訟部分就僱傭關係確認之訴，經承審法院進行完備詳實審酌，台北地院於民國110年5月17日，以109年勞訴字第320號判決，認定本件依勞動基準法第11條第5款資遣合法有理由，判決陳政國敗訴；另就陳政國涉及刑事偽造文書罪嫌，台北地院依職權移送由台北地檢署斟酌辦理。

神腦並列舉多項109年勞訴字第320號民事判決理由，包括相關查核過程非因陳政國擔任工會理事長而特別為之，也非因陳政國參與工會活動而為之；陳政國已嚴重違反勞工應忠誠履行勞務的義務，於主觀上有不能勝任工作的情形。

神腦指出，台北地院於本案民事訴訟尚未判決前，已做出暫時以原職繼續僱用陳政國的裁定，此屬立法意旨對於勞方權益的保障，公司予以尊重，仍依該裁定暫時以原職繼續僱用。

不過，神腦也表示，對照民事判決結果，公司對陳政國的解僱屬合法有效，將續循司法途徑釐清本件勞資爭議。