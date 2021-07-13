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7旬老翁酒駕吊照違規開車 還辯替妻顧車坐駕駛座

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

70多歲的王姓老翁，去年11月遭員警發現駕車停在公車站牌前，盤查發現老翁早因酒駕遭吊扣駕照，舉發「駕駛執照吊扣期間駕駛小型車」台北市交通事件裁決所依法裁罰9千元，老翁不服提起行政訴訟，辯稱替妻子顧車，沒有違規，但法院依照錄影畫面，不採信老翁說詞，全案駁回。

老翁主張，當天是妻子開車，在公車站牌前熄火下車購物，他因怕被開單拖吊，才會從後座至前座顧車，全程都是熄火，沒有開車。

裁決所稱，舉發機關員警目睹汽車自公車站停車，盤查時王翁欲駛離，告知先把汽車檔位從D檔打到P檔，緊接著透過公路監理資料查詢，發現王翁汽車駕駛執照曾因有酒駕吊扣，才依法制單舉發，違規行為裁決無違誤。

法院勘驗影像認定，員警騎車靠近汽車，老翁坐在駕駛座繫上安全帶，右前座還有名乘客，當時汽車發動，老翁告知員警要走了，員警舉發期間，老翁未曾告知是妻子駕駛車輛，不採信顧車說詞。法院認定，老翁確有「駕駛執照吊扣期間駕駛小型車」違規事實，交通裁決所裁處罰緩9千元、吊銷駕駛執照，1年內不得考領駕駛執照，無違誤，原告之訴駁回。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

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