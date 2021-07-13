快訊

日本第三度援台AZ疫苗 謝長廷：97萬劑已從工廠運出

焦慮引起自律神經失調？疫情期5練習法 醫師教你克服失眠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

子女經濟狀況不佳積欠養護費用 老父控告遺棄不成

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名嚴姓父親不滿被子女放在護理之家照顧，控告兩名子女涉嫌遺棄罪。台北地檢署查出，雖然子女積欠安養院費用，但雙方已經商討好每月還3千元，日前依罪嫌不足，給予嚴姓兩子女不起訴處分。

嚴姓父親指控，兩名子女共同基於遺棄的犯意，從今年2月19日起，未出面處理他後續安置及生活照顧事宜，也未償還他在護理之家期間的費用，涉嫌遺棄罪。

兩名嚴姓子女堅決否認犯行，均辯稱父親目前是住在某護理之家，在去年11月，他們有去護理之家討論費用事宜，當天有談好每個月要還3000元，至少有匯款3次以上，因為經濟狀況不佳才會積欠養護費用，當然沒有要遺棄他。

檢方查出，嚴姓父親從2014年1月20日至2017年9月10日，共欠金額50萬1655元。經協調由去年12月起，每月還3000元，截至目前還1萬2000元，合計共總欠48萬9655元。

檢方認為，兩人的辯詞有護理之家的單據函文佐證，並非子虛烏有，難認有任何遺棄行為，也沒其他積極證據證明罪行。因此，日前依罪嫌不足，給予兩名嚴姓子女不起訴處分。

北市一名嚴姓父親不滿被子女放在護理之家照顧，控告兩名子女涉嫌遺棄罪。台北地檢署日前依罪嫌不足，給予嚴姓兩子女不起訴處分。圖／本報資料照。
北市一名嚴姓父親不滿被子女放在護理之家照顧，控告兩名子女涉嫌遺棄罪。台北地檢署日前依罪嫌不足，給予嚴姓兩子女不起訴處分。圖／本報資料照。

安養院

延伸閱讀

新北跑來北市看電影成破口？ 北市：影廳人數均有限制

基隆市死亡個案再加1例 累計25人 致死率續往上攀升

6月29日疫情懶人卡／衛生局證實板橋大遠百櫃姐和家人染疫 三重湯城某公司爆5確診

桃園增2男女確診 護理之家確診轉陰及110人採檢均陰

相關新聞

子女經濟狀況不佳積欠養護費用 老父控告遺棄不成

北市一名嚴姓父親不滿被子女放在護理之家照顧，控告兩名子女涉嫌遺棄罪。台北地檢署查出，雖然子女積欠安養院費用，但雙方已經商...

吹奏樂器被裁罰聲明異議 法官判不罰：未查清楚

台中市北屯區某社區簡姓女住戶，被其他住戶檢舉在今年2、3月間先後3次以吹奏樂器方式製造非持續性噪音，妨害公眾安寧，遭警裁...

指拿太多「大悲咒水」是竊盜 精舍同修被打得頭破血流

台北市大雄精舍程姓信徒不滿李姓同修拿太多「大悲咒水」，兩人口角，程拿鐵棍毆打李，李的頭皮裂傷6公分。李逃跑時還被跪拜用的...

桃園男弒妻涉重罪 法院裁示羈押但不禁見

桃園市11日發生弒妻命案，徐姓男子持械毆打曾姓妻子，稱她「中邪」要幫她退乩，卻失手打死妻子，被同住的岳母12日發現曝光，...

涉犯殺人重罪 檢方聲押桃園弒妻夫

桃園市11日發生弒妻命案，徐姓男子持械涉嫌毆打曾姓妻子，稱她「中邪」要幫她退乩，卻失手打死妻子，被同住的岳母發現曝光，檢...

狠妻偕小王殺夫焚屍 一封判決讓檢警鎖定對象緝凶

台中市已婚姚姓女子涉嫌在今年5月底，夥同偷情的陳姓男子，邀約袁姓丈夫出遊，趁機下藥迷昏後殺害，陳還在新竹橫山住處焚屍，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。