子女經濟狀況不佳積欠養護費用 老父控告遺棄不成

北市一名嚴姓父親不滿被子女放在護理之家照顧，控告兩名子女涉嫌遺棄罪。台北地檢署查出，雖然子女積欠安養院費用，但雙方已經商討好每月還3千元，日前依罪嫌不足，給予嚴姓兩子女不起訴處分。

嚴姓父親指控，兩名子女共同基於遺棄的犯意，從今年2月19日起，未出面處理他後續安置及生活照顧事宜，也未償還他在護理之家期間的費用，涉嫌遺棄罪。

兩名嚴姓子女堅決否認犯行，均辯稱父親目前是住在某護理之家，在去年11月，他們有去護理之家討論費用事宜，當天有談好每個月要還3000元，至少有匯款3次以上，因為經濟狀況不佳才會積欠養護費用，當然沒有要遺棄他。

檢方查出，嚴姓父親從2014年1月20日至2017年9月10日，共欠金額50萬1655元。經協調由去年12月起，每月還3000元，截至目前還1萬2000元，合計共總欠48萬9655元。