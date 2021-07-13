吹奏樂器被裁罰聲明異議 法官判不罰：未查清楚
台中市北屯區某社區簡姓女住戶，被其他住戶檢舉在今年2、3月間先後3次以吹奏樂器方式製造非持續性噪音，妨害公眾安寧，遭警裁處罰鍰2000元，她不服聲明異議，台中地院以簡女雖坦承有在住處吹奏樂器，然對於吹奏樂器時間等，警方並未詢問及調查，顯有瑕疵，遂撤銷原處分，法官遂裁定不罰。
警方以簡姓女住戶於今年2月23日上午9時、2月25日晚間9 時、3月3日晚間9時，以吹奏樂器方式製造非持續性噪音，妨害公眾安寧，違反社會秩序維護法，裁處罰鍰新台幣2000元。
簡女提起聲明異議，指出社區曾於2014年訂定規約中的生活公約第四條規定：「住戶不得發生喧囂、振動，如音響、卡拉OK歌唱等，或其他類似之行為；尤以入夜10時後應保持安寧，以免妨礙他人休憩」。
去年12月規定「早上8時前、中午12時至14時、入夜10時後，吹彈奏樂器者，請於隔音室內並關閉門窗，保持安寧，以免妨礙他人休憩」。依社區規約內容，聲明異議人吹奏樂器的行為，只要符合該社區規約、臨時會決議、及第17屆區權會宣導公告即可。
簡女以警方調查時僅詢問她是否有吹奏樂器習慣，她固據實坦承，但就原處分書所認定她吹奏樂器行為的違序時間，員警並未明確告知，且僅就他人指述，未詳實確認她違序時間有無製造噪音妨害公眾安寧，顯見警方未查核，調查程序不符正當法律程序且有瑕疵，為此聲明異議。
法官以警方於3月6日在派出所對簡女進行調查所製作警詢筆錄，簡女固坦承有在住處吹奏樂器，但是否是在違序時間吹奏樂器行為，警方並未詢問及調查；此外員警至社區訪談3名證人，僅指述簡女確有因吹奏樂器而妨礙住居生活安寧，但在關於違序時間，證人等有無聽聞聲明異議人吹奏樂器而有妨害公眾安寧情事，則未調查。
經法官勘驗檢舉人所提錄影檔案結果，固可聽聞檢舉人所蒐證地點有吹奏樂器聲響，惟警方就檢舉人提供錄影檔案其時間是否為原處分書所載的違序時間部分，未經查證或有其他資料佐證比對此情為真正情況下，據此為簡女不利認定，顯有疏漏，因此撤銷原處分，裁定不罰。不得抗告。
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