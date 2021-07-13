吹奏樂器被裁罰聲明異議 法官判不罰：未查清楚

台中市北屯區某社區簡姓女住戶，被其他住戶檢舉在今年2、3月間先後3次以吹奏樂器方式製造非持續性噪音，妨害公眾安寧，遭警裁處罰鍰2000元，她不服聲明異議，台中地院以簡女雖坦承有在住處吹奏樂器，然對於吹奏樂器時間等，警方並未詢問及調查，顯有瑕疵，遂撤銷原處分，法官遂裁定不罰。

警方以簡姓女住戶於今年2月23日上午9時、2月25日晚間9 時、3月3日晚間9時，以吹奏樂器方式製造非持續性噪音，妨害公眾安寧，違反社會秩序維護法，裁處罰鍰新台幣2000元。

簡女提起聲明異議，指出社區曾於2014年訂定規約中的生活公約第四條規定：「住戶不得發生喧囂、振動，如音響、卡拉OK歌唱等，或其他類似之行為；尤以入夜10時後應保持安寧，以免妨礙他人休憩」。

去年12月規定「早上8時前、中午12時至14時、入夜10時後，吹彈奏樂器者，請於隔音室內並關閉門窗，保持安寧，以免妨礙他人休憩」。依社區規約內容，聲明異議人吹奏樂器的行為，只要符合該社區規約、臨時會決議、及第17屆區權會宣導公告即可。

簡女以警方調查時僅詢問她是否有吹奏樂器習慣，她固據實坦承，但就原處分書所認定她吹奏樂器行為的違序時間，員警並未明確告知，且僅就他人指述，未詳實確認她違序時間有無製造噪音妨害公眾安寧，顯見警方未查核，調查程序不符正當法律程序且有瑕疵，為此聲明異議。

法官以警方於3月6日在派出所對簡女進行調查所製作警詢筆錄，簡女固坦承有在住處吹奏樂器，但是否是在違序時間吹奏樂器行為，警方並未詢問及調查；此外員警至社區訪談3名證人，僅指述簡女確有因吹奏樂器而妨礙住居生活安寧，但在關於違序時間，證人等有無聽聞聲明異議人吹奏樂器而有妨害公眾安寧情事，則未調查。